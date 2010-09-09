Медведько увидел успехи Могилева в изучении украинского

Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО обязал прокурора Луганской области Евгения ТРУБНИКОВА в следующий раз на Коллегии ГПУ выступать на украинском языке.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня во время расширенной коллегии Генеральной прокуратуры Е.ТРУБНИКОВ начал свое выступление на русском языке. А.МЕДВЕДЬКО прервал его выступление и сказал, что в последний раз разрешает ему выступать на коллегии на русском языке.

«Смотрите, - обратился А.МЕДВЕДЬКО к Е.ТРУБНИКОВУ, - Анатолий МОГИЛЕВ (глава МВД – УНИАН) тоже изучает украинский язык, и я вижу есть успехи. Поэтому я прошу вас тоже выступать на украинском языке».