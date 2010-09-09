Задержанного историка СБУ убеждала «идти работать учителем в школу»?

Директор Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов «Тюрьма на Лонцкого» (Львов) Руслан ЗАБИЛЫЙ заявляет, что Служба безопасности Украины задержала его за работу с рассекреченными документами.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции в Киеве Р.ЗАБИЛЫЙ рассказал, что вчера в 7:30 на Киевском железнодорожном вокзале его задержали шесть сотрудников СБУ и отвезли на Владимирскую, 33 (здание СБУ).

Там его держали четырнадцать с половиной часов, “без всяких санкций на задержание, без права позвонить по телефону, без возможности узнать фамилии сотрудников, которые проводили допрос”.

Р.ЗАБИЛЫЙ сообщил, что основанием для его задержания, по словам служащих, было устное указание руководителя Службы Валерия ХОРОШКОВСКОГО. Цель задержания - помешать работе с ранее рассекреченными материалами и таким образом ограничить их распространение.

По словам историка, у него без законных оснований изъяли ноутбук и два жестких диска. Там содержались электронные копии исторических материалов и его научные исследования, которые, в случае невозвращения, будут утрачены. Р.ЗАБИЛЫЙ сообщил, что пишет о стратегии и тактике УПА.

По его словам, вчера сотрудники СБУ убеждали его идти работать учителем в школу, интересовались контактами с зарубежными учеными, спрашивали, может ли он предоставить доказательства, что тема его исследований не является государственной тайной. В ходе допроса в СБУ «выяснялись вопросы моей исторической тематики, чем я занимаюсь, что я исследую. Также после объяснений, которые сотрудникам СБУ показались недостаточными, мне было предложено добровольно отдать личные вещи, которые со мной были, для проверки на наличие информации в исторических документах под грифом «Совершенно секретно и секретно», которые якобы были несанкционированно сняты», - сказал Р.ЗАБИЛЫЙ.

Он также сообщил, что сотрудники СБУ сообщили ему, что в целом 19 человек подозреваются в использовании секретных документов из архивов СБУ.

В то же время Р.ЗАБИЛЫЙ отметил, что он использовал в своей научной работе только документы, которые были рассекречены СБУ в период с 2008 по 2009 годы, и содержатся в открытом доступе на сайте ведомства.

Р.ЗАБИЛЫЙ сообщил, что сотрудники СБУ не требовали у него предоставления конкретных исторических документов, которыми он пользовался в своей работе.

Тот факт, что рассекреченные в 2008-2009 годах документы, которые касаются освободительного движения в Украине, есть в открытом доступе на сайте СБУ, подтвердил также бывший директор Архива СБУ, историк Владимир ВЯТРОВИЧ.

По мнению В.ВЯТРОВИЧА, «сотрудники СБУ не только пытаются скрывать преступления сталинизма, но и используют его практику сегодня, как будто за окнами не 2010, а 1937 год».

В.ВЯТРОВИЧ убежден, что «охота на историков» - все это звенья одной цепи, вместе с цензурой учебников по истории и прекращением доступа к архивам.

«Я советую власти тратить деньги налогоплательщиков не на «спецоперации» с задержанием ученых, а сосредоточить свои усилия на борьбе со шпионами и коррупционерами», - сказал экс-директор Архива СБУ, отметив, что Служба безопасности сейчас устанавливает круг лиц, которым назначалась «секретная» историческая информация от Р.ЗАБИЛОГО. «Я как законопослушный гражданин помогаю следствию и говорю — эта информация назначалась историкам, журналистам, гражданам, всем, кто интересуется правдивой историей Украины», - заявил В.ВЯТРОВИЧ.

Р.ЗАБИЛЫЙ также сообщил, что когда сегодня сотрудники музея “Тюрьма Лонцкого” пришли на работу, представители СБУ не пустили их на рабочие места.

Поэтому Р.ЗАБИЛЫЙ подал жалобу на имя председателя СБУ, в которой, в частности, говорится: «Я требую от господина Валерия ХОРОШКОВСКОГО объяснить действия сотрудников службы и немедленно возвратить мои частные вещи - компьютер и внешние накопители. Там находятся только копии исторических документов, мои научные исследования и частная информация». Также директор музея просит руководство СБУ разъяснить, на каких основаниях было дано указание руководителя Львовского областного СБУ не допустить на рабочие места и к рабочим компьютерам дирекцию и научных сотрудников музея. (В 2009 году СБУ передала помещение бывшей тюрьмы КГБ для создания музея - УНИАН.)

Также Р.ЗАБИЛЫЙ обратился к журналистам “помочь совместными усилиями прекратить цензуру и давление, которые распространилась уже на историю и историков”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 сентября, СБУ распространила сообщение о том, что Службой безопасности Украины возбуждено уголовное дело по факту приготовления к разглашению сотрудником СБУ сведений, которые представляют государственную тайну. “Установлено, что сотрудник СБУ ЗАБИЛЫЙ Р.В. с целью передачи третьим лицам несанкционированно собрал сведения, которые представляют государственную тайну. 8 сентября 2010 года по прибытии из Львова в Киев он был задержан с этими сведениями. Сейчас устанавливается круг лиц, которым назначалась указанная информация”.