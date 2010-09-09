Тимошенко рассказала, какими именно методами БЮТ будет защищать людей

Лидер партии “Батькивщина” Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что фракция “БЮТ – Батькивщина” в Верховной Раде будет продолжать блокировать работу парламента с требованием рассмотреть законопроекты о введении моратория на повышение жилищно-коммунальных тарифов, на повышение пенсионного возраста, а также о запрещении выполнять решение Стокгольмского арбитража о возвращении компании РосУкрЭнерго 11,2 млрд. кубических метров природного газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня на пресс-конференции в Киеве.

“Мы будем продолжать и блокирование, и давление на власть, и будем выдвигать требования, потому что, если оппозиция, а я считаю, что только наша политическая сила является оппозицией, не будет предпринимать таких шагов, то люди вообще не будут защищены и не будут знать, что им делать в этой тяжелой ситуации”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер “Батькивщины” в очередной раз отметила, что в Украине нет никаких оснований для повышения цены на природный газ для населения, а также для повышения пенсионного возраста. “Мы блокируем трибуну, настаиваем на голосовании и мы не дадим этой власти покоя, пока она не остановится в своем порыве унизить людей”, - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.