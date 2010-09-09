Медведько признал, что обыскивать квартиру Довгого уже нет смысла

Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО заявляет, что проводить обыски в квартире секретаря Киевсовета Олеся ДОВГОГО нет смысла из-за разглашения информации об этих мероприятиях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам в Киеве.

«Обыски не проводились - я вам заявляю официально, и уже нет смысла их проводить.», - сказал генпрокурор.

На уточняющий вопрос, существуют ли какие-то списки лиц, у которых необходимо провести обыски, А.МЕДВЕДЬКО сказал, что таких списков нет.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября некоторые СМИ со ссылкой на источники в Генпрокуратуре писали, что в отношении О.ДОВГОГО Генпрокуратурой 30 августа было возбуждено уголовное дело по факту служебной небрежности и превышения служебных полномочий. По данным СМИ, 2 сентября в квартире О.ДОВГОГО был проведен обыск.

Позже Генпрокуратура опровергла эту информацию. «Ни Генпрокуратура, ни прокуратура Киева, ни милиция не возбуждали в отношении О.ДОВГОГО никакого уголовного дела, а соответственно - не проводили у него обыск», - сообщили УНИАН в пресс-службе ГПУ.

Также секретарь Киевсовета О.ДОВГИЙ заявил, что возмущен появлением недостоверной информации о возбуждении в отношении него уголовного дела и проведении обыска в его квартире.