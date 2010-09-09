Тимошенко написала открытое письмо Януковичу

Лидер партии “Батькивщина” Юлия ТИМОШЕНКО требует прекратить рейдерские атаки на партию “Батькивщина”.

Об этом говорится в открытом письме к Президенту Украины, почетному председателю Партии регионов Виктору ЯНУКОВИЧУ, сообщила Ю.ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент УНИАН.

“Хватит красть! Остановитесь! Верните партию “Батькивщина” людям, которые ей верят и хотят за нее голосовать. Вы лишаете миллионы граждан нашей страны права выбора, заритесь на свободы людей. Не вы их давали, и не вам их забирать”, - процитировала Ю.ТИМОШЕНКО свое письмо к В.ЯНУКОВИЧУ.

Лидер “Батькивщины” информирует В.ЯНУКОВИЧА о действиях министра юстиции Александра ЛАВРИНОВИЧА, который не регистрирует новоизбранных руководителей партийных организаций “Батькивщины”, таким образом оставляя в реестрах уволенных руководителей, которые перешли под крышу Партии регионов. “По вашему поручению, министр внутренних дел Анатолий МОГИЛЕВ незаконно выдал уволенным руководителям нашей партии фальшивые партийные печати, которыми они сейчас пользуются, а министр юстиции А.ЛАВРИНОВИЧ незаконно выдал им фальшивые свидетельства о регистрации. Коллективное преступление завершено”, - заявила она.

Ю.ТИМОШЕНКО объяснила, что обращается к В.ЯНУКОВИЧА с открытым письмом, чтобы задокументировать для истории его персональную ответственность за сворачивание демократических процессов в Украине и за зачистку оппозиционных партий.

“Я не тешу себя иллюзиями, но призываю вас осознать, что запущенный лично вами сценарий проведения нечестной избирательной кампании нанесет удар не только по вашей репутации, но и по международному имиджу Украины. Я требую от вас снять блокаду с участия в выборах нашей политической силы”, - подчеркивает лидер “Батькивщины”.

По ее словам, в случае, если В.ЯНУКОВИЧ не прекратит рейдерские действия руководителя Администрации Президента Сергея ЛЕВОЧКИНА, министра юстиции А.ЛАВРИНОВИЧА, министра внутренних дел А.МОГИЛЕВА и Печерского районного суда Киева, партия “Батькивщина” объявит в двух областях – Киевской и Львовской – бойкот выборам как публичный приговор антиконституционной деятельности В.ЯНУКОВИЧА и как персональный приговор Президенту Украины “как могильщику свободы”.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября лидер «Батькивщины» Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что ее партия фактически лишена возможности принимать участие в местных выборах уже в четырех областях. «Мы не будем принимать участие, если не будет исправлена ситуация, в Харьковской, Киевской, Львовской и Луганской областях», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что в этих областях произошла смена руководителей областных организаций партии, однако органы юстиции не принимают к сведению информацию о смене руководителей.

7 сентября Главное управление юстиции в Харьковской области сообщило, что зарегистрировало бывшего главу облгосадминистрации Арсена АВАКОВА председателем Харьковской областной организации Всеукраинского объединения «Батькивщина».

8 сентября глава Администрации Президента Украины С.ЛЕВОЧКИН решительно отрицал обвинение Ю.ТИМОШЕНКО о его причастности к созданию препятствий для участия партии "Батькивщина" в местных выборах. По словам С.ЛЕВОЧКИНА, это исключительно следствие внутренних конфликтов в партии и "конкуренции за место в списках".