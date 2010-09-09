СБУ задержала историка, который исследовал Голодомор и тему ОУН-УПА

Сотрудники Службы безопасности Украины 8 сентября задержали на четырнадцать часов ученого, директора Львовского Национального музея мемориала памяти жертв оккупационных режимов “Тюрьма на Лонцкого” Руслана ЗАБИЛОГО.

В эксклюзивном комментарии УНИАН Р.ЗАБИЛЫЙ сообщил, что сотрудники СБУ без его разрешения изъяли у него ноутбук и два жестких диска, где хранился весь массив материалов, касающися деятельности ОУН-УПА.

“Сотрудники СБУ разрешили мне сделать два звонка жене и, требуя отдать материалы из компьютера, советовали подумать о семье”, - сообщил ученый.

Р.ЗАБИЛЫЙ также сообщил, что сотрудники СБУ, среди прочего, спрашивали его, как он относится к Голодомору, почему он занимался темой УПА, и советовали пойти работать школьным учителем.

*** Через некоторое время на сайте unian.net появится полный текст интервью с директором Львовского Национального музея мемориала памяти жертв оккупационных режимов “Тюрьма на Лонцкого” Р.ЗАБИЛЫМ.