Выполнение бюджета: спасут ли правительство манипуляции с цифрами?

Мы живем в странном государстве, где налоговикам, таможенникам и другим государственным институтам спускаются планы по мобилизации денег. Предприятиям следует ожидать усиления налогового давления. Казначейство опубликовало ежемесячную информацию о выполнении государственного бюджета по доходам в январе – августе 2010 года. 58,6 процента за 8 месяцев

Общая сумма доходов Государственного бюджета за эти месяцы составила 148161,5 млн. грн., что на 27159,9 млн. грн., или на 22,4% больше, чем за соответствующий период 2009 года. За август собранно 20912,5 млн. грн. в годовом плане 252718 млн.

Правительство смогло мобилизовать в соответствии с откорректированным в сторону уменьшения годовым планом лишь 58,6%. Это значит, что за четыре месяца, которые остались до конца года, необходимо собрать 104556,5 млн. грн., или ежемесячно 26139,1 млн., тогда как за каждый из предыдущих восьми месяцев в среднем мобилизовали 18520,2 млн. грн.

Напомним, что в прошлом месяце в госбюджет была перечислена аномально высокая по сравнению с предыдущими месяцами сумма поступлений – 23483,8 млн. грн. Мы допускали, что это похоже на какие-то манипуляции с отчетностью, а не на неожиданно позитивную тенденцию. Сейчас, в августе, как видим, мобилизация средств существенно сократилась.

Общий фонд: нестандартных доходов больше нет?

В январе – августе 2010 года в общий фонд Государственного бюджета поступило 128678,6 млн. грн. За август мобилизовали 19206,6 млн. Учитывая, что годовая мобилизация средств в общий фонд должна составлять 210055,2 млн. грн., за четыре месяца правительство должно собрать 81376,6 млн. грн. То есть каждый месяц – по 20344,2 млн. грн., при том что в среднем за первые восемь месяцев года собирали по 16084,8 млн.

В июле правительство собрало 19512,7 млн. грн., то есть больше, чем в августе, хотя именно в августе предприятия платят налог на прибыль за второй квартал. Это еще раз свидетельствует, что в июле имели место какие-то нестандартные поступления в общий фонд. Нетрудно допустить, что в сентябре и октябре поступления в этот фонд будут ниже, чем в августе.

Зачем правительство меняет стандарты?

Как известно, прозрачность информации является обязательной предпосылкой анализа. Если какая-то фирма, подает данные, постоянно изменяя стандарты или критерии, это может свидетельствовать или о непрофессиональности тех, кто готовит их для оглашения, или о желании что-то скрыть.

К сожалению, Кабмин Азарова в попытке манипулировать информацией полностью уподобляется предыдущему правительству. Так, постоянно меняются объемы и формат данных относительно выполнения бюджета. Депутаты от оппозиции в конце прошлой сессии хотели внести в проект Бюджетного кодекса требование об обязательности обнародования стандартизированного перечня информации относительно выполнения госбюджета, однако натолкнулись на жесткое сопротивление со стороны нынешнего проправительственного большинства в парламенте.

Так, в информации о выполнении доходной части бюджета за восемь месяцев Казначейство уже не дает данных относительно поступления налога на добавленную стоимость со ввезенных на территорию Украины товаров, акцизного сбора с произведенных в Украине товаров и ввозной пошлины. Вместо этого отчитывается о налоговых и неналоговых поступлениях в общий фонд.

По данным Казначейства, налоговые поступления в этот фонд за отчетный период составляли 105376,1 млн. грн., что на 22378,6 млн., или на 27% больше поступлений за январь – август 2009 года. Неналоговые поступления в общий фонд бюджета составляли 19162,9 млн. грн., что на 8286,6 млн., или на 76,2% больше соответствующего показателя 2009 года.

Сравнить эти данные с предыдущими нет возможности, потому их важно анализировать. Единственное, что можно отметить: собранные за восемь месяцев налоговые поступления составляют 59,9% годового показателя, а неналоговые – 71,1%.

Интересно, до какого уровня неуважения к общественности дойдет правительство, постоянно перекручивая информацию относительно своих достижений на ниве выполнения госбюджета?

Специальный фонд: с Богом, Парася! В спецфонд за восемь месяцев поступило 19482,9 млн. грн. (без учета собственных поступлений бюджетных учреждений и бюджетного возмещения НДС ОВДП), за август – 1705,9 млн. Если прибавить к этой сумме усредненные за восемь месяцев значения мобилизации средств за счет собственных поступлений бюджетных учреждений, то можно допустить, что в спецфонд Кабмин мобилизовал приблизительно 28476,7 млн. грн.

Учитывая, что в течение года правительство должно было бы мобилизовать в этот фонд 42662,7 млн. грн., за следующие четыре месяца необходимо собрать 14186 млн. Насколько это реально, допустить несложно. Можем лишь процитировать любимое высказывание первого президента Украины: с Богом, Парася!

Манипуляции не помогут?

Следовательно, даже после законодательных изменений, направленных на уменьшение доходной и расходной части бюджета, он остается нереалистичным. Что касается общего фонда, если правительство не прибегнет к каким-то манипуляциям, недовыполнение будет достигать от 20 до 25 миллиардов гривен. В спецфонд не поступит около 3 – 4 миллиардов.

Учитывая, что мы живем в странном государстве, где налоговикам, таможенникам и другим государственным институтам, на которые возложены обязанности по администрированию налогов, спускаются планы по мобилизации средств, субъектам предпринимательской деятельности следует ожидать дальнейшего усиления налогового давления. Правительство, судя по всему, и дальше будет пытаться выбивать деньги на латание дыр нереалистичного бюджета, продолжая рассказывать гражданам о блестящих достижениях.

Борис Кушнирук