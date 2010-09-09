Литвин ждет, что БЮТ скажет ему «спасибо» за вчерашнее

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН закрыл вчерашнее заседание парламента и открыл сегодняшнее.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР отметил, что вчера в связи с блокированием работы парламента заседание не было закрыто.

Когда из зала стали раздаваться возгласы и различные реплики, В.ЛИТВИН сказал: «Вы скажите спасибо, что я вчера после того, как вы ушли из сессионного зала, не продолжил работу, потому что тогда попринимали бы все решения, а сегодня гуляли».

Как известно, вчера было принято решение, что парламент будет работать до завершения рассмотрения всех вопросов повестки дня.

Фракция «БЮТ-Батькивщина» заблокировала трибуну и президиум парламента.

Председатель ВР не зашел в сессионный зал и в 14 часов, поскольку в среду парламент работает только на утреннем заседании, народные депутаты покинули сессионный зал.

В.ЛИТВИН открыл сегодняшнее заседание парламента.

В настоящее время возле трибуны находятся в основном депутаты из фракции Партии регионов и частично – депутаты из фракции «БЮТ-Батькивщина».

В то же время заседание продолжается.