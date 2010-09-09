ВР в осаде: теперь бютовцы и регионалы вместе блокируют трибуну
10:13, 09 сентября 2010Политика
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Литвин открыл заседание
Депутаты фракций «БЮТ-Батькивщина» и Партии регионов вместе блокируют трибуну Верховной Рады.
Как передает корреспондент УНИАН, утром депутаты от Партии регионов раньше прибыли в сессионный зал и заняли места в президиуме ВР, возле трибуны и в ложе правительства, чтобы не дать возможности «бютовцам» заблокировать работу парламента, как это произошло в среду.
После этого в сессионный зал зашли депутаты от «БЮТ-Батькивщины» и заблокировали трибуну парламента.
Также они в сессионном зале на своих местах разместили плакаты с лозунгами, которые содержат критику социальной политики правительства.
В 10.00 председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН открыл пленарное заседание.
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