ВР в осаде: теперь бютовцы и регионалы вместе блокируют трибуну

Депутаты фракций «БЮТ-Батькивщина» и Партии регионов вместе блокируют трибуну Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, утром депутаты от Партии регионов раньше прибыли в сессионный зал и заняли места в президиуме ВР, возле трибуны и в ложе правительства, чтобы не дать возможности «бютовцам» заблокировать работу парламента, как это произошло в среду.

После этого в сессионный зал зашли депутаты от «БЮТ-Батькивщины» и заблокировали трибуну парламента.

Также они в сессионном зале на своих местах разместили плакаты с лозунгами, которые содержат критику социальной политики правительства.

В 10.00 председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН открыл пленарное заседание.