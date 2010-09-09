Зварыч говорит, что ему угрожают люди Фирташа
Хотят решения ВСК ВР в свою пользу?
Депутат от НУНС Роман Зварыч заявляет, что ему и его супруге Светлане угрожают неизвестные.
С соответствующим заявлением он выступил на третьем заседании временной следственной комиссии Верховной Рады относительно решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма, сообщает "Зеркало недели".
Зварыч сообщил, что буквально с первых дней деятельности комиссии за ним и его семьей была установлена слежка.
Он сфотографировал номера автомобилей, в которых находились неизвестные, и передал их в правоохранительные органы.
В милиции ему сообщили, что данные номера в базах ГАИ не значатся.
Депутат рассказал, что с его супругой встречался неизвестный, который назвал себя представителем совладельца "РосУкрЭнерго" Дмитрия Фирташа. Он якобы угрожал ей, если Зварыч не подпишет решение комиссии в пользу компании.
По словам депутата, он отказался идти на уступки.
"После моего отказа это давление лишь усилилось", - заявил Зварыч.
Зварыч добавил, что супруга детально описала встречи с "представителем Фирташа" и передала в одно из посольств иностранных государств на тот случай, если с ней или членами ее семьи что-то случится.
Нардеп также добавил, что встречался с главой СБУ Валерием Хорошковским в связи с произошедшим. Тот, как уточнил Зварыч, заверил, что не давал никаких распоряжений относительно проверок деятельности фирм его супруги.