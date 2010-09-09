Тимошенко о Януковиче, шельфе, Vanco и неутолимых аппетитах

00:00, 09 сентября 2010
Политика
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Экс-премьер возмущена

Бывший премьер-министр Украины, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО возмущена намерением нынешнего правительства заключить мировое соглашение с “Венко Прикерченская".

Об этом идет речь в комментарии Ю.ТИМОШЕНКО, размещенном на ее сайте.

По ее словам, “создается впечатление, будто Украина проиграла войну ЯНУКОВИЧУ, и "победители" обложили всех нас контрибуциями и репарациями”.

В частности, отметила Ю.ТИМОШЕНКО, “вслед за удовлетворением миллиардных аппетитов "РосУкрЭнерго", что обернулось повышением тарифов на газ для каждого гражданина, ЯНУКОВИЧ гасит предвыборные векселя перед украинскими и российскими миллиардерами, которые прикрылись под вывеской псевдоамериканской компании "Венко". “Именно так следует понимать информацию о намерении правительства заключить мировое соглашение с "Венко", - подчеркнула экс-премьер.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что недавно в украинском прокате шел мультик "Никчемный я", главный герой которого похитил... Луну. При этом она подчеркнула, что “приблизительно таков масштаб аферы с передачей Прикерченского участка континентального шельфа Черного моря компании "Венко Прикерченская", уставный капитал которой недотягивает до стоимости комнаты в коммуналке в областном центре, а формальными учредительницами выступают четыре студентки”.

“Этой конторе "Рога и копыта" ЯНУКОВИЧ передает миллиарды тонн национальных запасов нефти и газа. Понятно, что за студентками стоят солидные лица из окружения ЯНУКОВИЧА с неутолимыми аппетитами - тот же ФИРТАШ, ЛЕВОЧКИН, БОЙКО, ХОРОШКОВСКИЙ”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, если будет заключено мировое соглашение, Украина надолго забудет о собственном Черноморском шельфе, потому что при тех условиях, на которых собирается разрабатывать его "Венко", государство в ближайшие 30 лет никакой реальной прибыли - ни деньгами, ни углеводородами - получать не будет.

“В упомянутом мультике - хеппи-энд: вор оказался добрым, Луна вернулась на место. Украиной правят плохие воры, добром ничего не отдадут. Но век нефти и газа дольше, чем президентский срок ЯНУКОВИЧА. Черноморский шельф все равно будет возвращен народу”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в Арбитражном институте Торговой палаты г. Стокгольма находится иск компании "Венко" к правительству Украины.

В 2006 году Vanсo International Ltd. выиграла первый открытый конкурс и заключила в октябре в 2007 г. с Кабинетом министров Украины Соглашение о распределении продукции (СРП), добываемой в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

Vanco International передала все права и обязанности по СРП компании Vanco Prykerchenska.

25 апреля 2008 года Минприроды аннулировало лицензию компании Vanco Prуckerchenska Ltd. на пользование недрами.

17 июля 2008 года компания Vanco Prуckerchenska начала арбитражный проце

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