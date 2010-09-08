НУ-НС: завтра в 15.00 будут отменены выборы в районные советы

Народный депутат Украины (фракция НУ-НС) Александр ЧЕРНОВОЛЕНКО заявляет, что Киевсовет завтра в 15.00 примет решение об отмене выборов в районные советы столицы.

Об этом он сообщил сегодня в эфире телеканала ТВi, информирует пресс-служба канала.

По словам депутата, в Киеве «устанавливается президентская вертикаль», Партия регионов «фактически руководит почти всем».

«Выборы в Киеве фактически отменены... По новому закону ("О внесении изменений в Закон "О столице Украины - городе-герое Киеве" относительно порядка образования (необразования) районных советов - УНИАН), президент назначает председателя Киевской городской госадминистрации в соответствии с Конституцией и согласно действующему законодательству. По Конституции это должно произойти по представлению премьера. Сегодня могут назначить одного, завтра - другого. Киевляне на это ни коим образом влиять не будут. Шанс переизбрать городского председателя в 2012 году и повлиять на исполнительную власть в городе киевляне потеряли. Управление в столице сведено к управлению обычной областью. Партия регионов назначила губернатора города Киева», - отметил депутат.

При этом он подчеркнул, что таким образом нарушается Европейская Хартия о самоуправлении и Конституция Украины в части об особом статусе города Киева.

«В Киеве с сегодняшнего дня нет самоуправления. Киевская городская администрация является составной частью президентской администрации, департаментом, а городом Киевом фактически управляет президент» - сказал А.ЧЕРНОВОЛЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 25 августа 2010 года Киевский городской совет по решению 65 депутатов обратился в Верховную Раду с просьбой внести изменения в Закон "О столице Украины – городе-герое Киеве" относительно ликвидации районных советов.

7 сентября ВР приняла соответствующие изменения. В частности, согласно данному закону "О внесении изменений в Закон "О столице Украины – городе-герое Киеве", районные советы могут образовываться по решению территориальной общины города Киева, принятого путем проведения местного референдума, или по решению Киевского городского совета. Решения территориальной общины города Киева или Киевского городского совета относительно образования (необразования) районных советов должны быть приняты до дня очередных выборов.

Сегодня, 8 сентября, президент Виктор ЯНУКОВИЧ подписал этот закон.

Завтра, 9 сентября, в 15.00 состоится пленарное заседание сессии Киевского городского совета, на котором запланировано рассмотреть вопрос о дальнейшем существовании в столице районных советов.