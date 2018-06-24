Война популизмов: чья риторика ближе к народу

Тимошенко получила площадку для пиара, и хотя ей очень усердно и очень грубо мешали говорить и Бродский, и Болдырев, и певец «Украины без украинского языка» Н.Левченко, привело это к обратному результату...

Ее ведут между собой в Украине власть и оппозиция, главным образом в лице БЮТ. Ведут уже давно и с переменным успехом, находясь то у власти, то в оппозиции поочередно. В последние дни манипулятивный популизм двух ведущих политических сил сосредоточился вокруг принципиально разных вещей.

«Регионалы» традиционно для любой украинской власти хвастались на центральных телеканалах успехами президента во внешней политике (от Германии до Китая). Конечно, с Ангелой Меркель пообщались о евроинтеграции (хоть и услышали язвительные реплики относительно свободы слова), а кроме того, получили целую кучу обещаний от руководства Поднебесной. Какие, правда, пока ни юаня не стоили КНР.

Кроме того, был применен известный информационный прием («показать одну сторону») для того, чтобы доказать обществу, будто новый правительственный проект Налогового кодекса невероятно либерален и полезен для бизнеса и экономики.

Премьер Николай Азаров и вице-премьер Сергей Тигипко, ответственные за подготовку проекта, который правительство будет предлагать на рассмотрение парламента, дуэтом рассказывали, что он и инвестиций привлечет больше, чем в страны Европы поступает, и предпринимателям и предприятиям даст вдохнуть свободного фискального воздуха. Ведь в новом проекте кодекса якобы предусмотрено снижение числа налогов и процентных ставок, упрощение их администрирования.

“Мы установим низкие налоги. Наверное, самые низкие налоги в Европе. Мы упростим именно администрирование налогов. Мы создадим атмосферу доверия между налоговой службой, государством и бизнесом, но при этом мы четко говорим, что эти уменьшенные налоги должны платить все”.

Читал Азарова – и плакал.

СМИ определенный период времени вынуждены были давать именно эту лакированную информацию, поскольку другой не была. Сам рекламируемый продукт – текст «всенародно обсуждаемого» проекта Налогового кодекса – журналистам и аналитикам не показывали. Вы что, уважаемые, руководящим правительственным чиновникам не верите?

Кстати, вопреки давним отечественным традициям, не было ни одной утечки текста этого важного документа и в Интернете. Возможно, были правы некоторые представители оппозиции, допуская, что его еще вообще не существует в природе.

Эксперты были вынуждены критиковать проект, что называется, наугад, вычисляя, что в нем негативного. Александр Минин, юрист, специализирующийся на налоговом праве, отметил в интервью украинской службе Би-Би-Си, что именно в администрировании большинства налогов и скрыты те сюрпризы, которые могут стать неприятными для бизнеса:

“По имеющемуся материалу, администрирование налогов в дальнейшем осложняется, а те якобы преимущества в значительной мере призрачны. У нас уже была ставка налога на прибыль 19%. Однако база налога была тогда значительно больше, и реальны суммы налога, подлежавшие уплате, тоже были больше. Некоторые обещания появились, такие, как снижение налога на прибыль или налоговые каникулы для малого бизнеса. Это отдельные 3–5 пунктов, которые можно показывать как позитивный момент, а в действительности, если брать совокупный результат, – то это ухудшение. То есть, по моему мнению, этот кодекс осложнит ситуацию и снизит инвестиционную привлекательность Украины, если еще от нее что-то осталось".

Таким образом, власть пиарится преимущественно на довольно специализированных и отвлеченных от реальной жизни простых людей темах. Слишком далеки от них Китай и администрирование налогов. Между тем Юлия Тимошенко и ее соратники из БЮТ (точнее, теперь – из БЮТ–“Батькивщины”) находят для своей популистской темы куда более близкие, более доступные и более болезненные темы.

Здесь моратории на повышение цен на газ и коммунальные услуги, на увеличение пенсионного возраста для женщин. Здесь упрощение порядка оформления субсидий. Здесь пророчества устрашающих платежок, которые придут в наши дома осенью. Здесь преследование гонимой и несчастной Юлии Владимировны и ее доблестных соратников (особенно Турчинова) преступным режимом (как известно, у нас любят преследуемых). И другие социальные и социально-психологические сюжеты, которые действительно волнуют многих рядовых украинцев.

Как-то забывается, что те же обязательства в социально-экономической плоскости перед МВФ совсем недавно брало и правительство Тимошенко. И выполняло бы, чтобы получить последующие транши, никуда бы не делось, если бы остался в креслах. Это к вопросу о сомнительного качества похвальбе лидера фракции БЮТ Ивана Кириленко, что мы, мол, и кредиты получали, и обязательств перед МВФ не выполняли.

А что касается «гонимых и голодных», то тяжело себе даже представить, насколько быстро и жестоко расправилась бы с политическими противниками Юлия Владимировна.

Но сегодня мы наблюдаем более высокую эффективность оппозиционного популизма БЮТ по сравнению с «паркетом» и избыточной специализацией властной риторики. И это полностью может вылиться в неожиданные для «регионалов» результаты местных выборов. На названные факторы налагается топорность административной деятельности и работы ПР в информационном поле, грубость и агрессия ее спикеров.

Своего рода микромоделью в этом плане может служить последняя передача «ШустерLive» при участии Юлии Тимошенко. Она получила площадку для пиара, и хотя ей очень усердно и очень грубо мешали говорить, обрывая через слово, и Михаил Бродский, и Юрий Болдырев, и пресловутый певец «Украины без украинского языка» Николай Левченко, привело это к обратному результату.

Тимошенко отыграла при переголосовании в студии по вопросу «Задержания бывших чиновников – это расправа над оппозицией или защита законности?» 8 процентов (с 55% до 63%).

А если это повторится в масштабах всей страны? Если к электоральному ядру в 11–13% добавится еще 8–10%? А может, и больше, учитывая знаменитый финишный спурт Юлии Владимировны?

Тогда нынешний властный режим получит очень серьезные проблемы – значительную «фронду» в местных органах власти в Западной и Центральной Украине, потерю полноценного контроля над этими регионами. И это на фоне сохранения сложной социально-экономической ситуации, поскольку никто из серьезных аналитиков не прогнозирует ее улучшения в ближайшем будущем.

Но независимо от того, популизм какой из политических сил победит в войне популизмов, несомненно, проиграет украинский народ. Ведь избежанием серьезного и аргументированного разговора с ним, подкормом информационным эрзацем «одобрямс» или «осуждамс» и власть, и оппозиция старательно люмпенизируют людей.

И это отдаляет нас еще больше от построения украинской политической нации европейского образца.

Николай Писарчук