Березовский: все эти ющенки, януковичи, коалиции, универсалы – не важны

Российский олигарх Борис Березовский считает, что Украина уже никогда не свернет с пути демократии. Об этом он сказал в интервью еженедельнику "Главред" (номер от 02.04.07). "И все эти ющенки, януковичи, коалиции, универсалы – не важны. Да, конечно, большим разочарованием стал Президент Ющенко. Он слабый Президент, но изменения, которые состоялись с украинским обществом, необратимые", - заявил политический беженец.

Борис Березовский рассказал, что до сих пор общается с Александром Волковым. А Юлию Тимошенко он в последний раз видел еще до Оранжевой революции. На вопрос, правда ли, что в Украине он делает ставку именно на нее, Березовский ответил: "Юлия Тимошенко – зрелый, самостоятельный и, безусловно, самый яркий украинский политик. Все, что она задумала, у нее выйдет и без моей помощи. Дайте ей еще немного времени".