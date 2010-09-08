У Януковича говорят, СБУ не будет трогать Фонд Сороса "без необходимости"

Интерес Службы безопасности Украины к деятельности Международного фонда "Возрождение" не имеет характеру масштабного спланированного мероприятия, а носит форму одноразовой рабочей проверки. Об этом заявил глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН на встрече с журналистами в АП.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, такую информацию он, в частности, получил во время встречи с "представителями спецслужб" после появления в Интернете заявлений о проверке фонда СБУ.

С.ЛЕВОЧКИН считает, что "инцидент исчерпан", и в дальнейшем он не видит необходимости в таких проверках "без необходимости". Что он понимает под такой "необходимостью", глава офиса Президента комментировать не стал. Также он не стал комментировать, входят ли в компетенцию СБУ такие проверки.

В то же время он отказался сообщить, какиеторые были формальные основания для проверки со стороны СБУ.

“Задайте этот вопрос СБУ, я не собираюсь руководить спецслужбой из этого здания”, - сказал С.ЛЕВОЧКИН.

Глава АП также заявил, что не видит связи с этим инцидентом и задержанием в аэропорту “Борисполь” представителя немецкого благотворительного Фонда Конрада Аденауэра Нико ЛАНГЕ. "Формально такую связь можно увидеть, а содержательно ее нет", - сказал С.ЛЕВОЧКИН.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября руководство фонда “Возрождение” заявило, что Служба безопасности Украины заинтересовалась сотрудничеством общественных организаций Украины и Международного фонда «Возрождения». В сообщении, размещенном на сайте МФВ, говорится, что “к нескольким общественным организациям Киевской области, выполняющим проекты, которые финансируются фондом "Возрождение", обратились сотрудники СБУ с запросом информации о целях и задача проектов, их финансовой составляющей и оценки их влияния на предвыборную ситуацию в Украине”.

Украинские пограничники 26 июня с.г. в аэропорту "Борисполь" задержали Н.ЛАНГЕ. Стражи порядка удерживали Н.ЛАНГЕ на протяжении 10 часов, пока украинская власть не отменила запрет на его въезд в Украину.

30 июля Генеральная прокуратура Украины признала, что Н.ЛАНГЕ был задержан по поручению Службы безопасности Украины из-за его вмешательство во внутренние дела Украины.

После этого немецкие депутаты призвали украинскую власть предоставить дипломатический статус руководителям международных фондов в Украине.