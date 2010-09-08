Попов считает, что выборы в райсоветы Киева проводить уже не надо

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ не видит необходимости в проведении выборов в районные советы города Киева 31 октября, когда состоятся выборы в органы местного самоуправления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам.

«Я считаю, что такое решение нужно принять до выборов, и выборы не проводить, потому что в дальнейшем мы будем иметь очень серьезный конфликт, и выходить из этой ситуации будет очень сложно», - отметил А.ПОПОВ.

Говоря о сессии Киевсовета, которая состоится в четверг, 9 сентября, где будет рассматриваться вопрос о ликвидации районных советов в Киеве, А.ПОПОВ отметил: “Я имею свое мнение, и вы его знаете – я был инициатором этого вопроса”. “Убежден, что нам нужно отработать систему эффективного управления в городе, и для этого мы, безусловно, должны поблагодарить райсоветы и сформировать систему вертикали исполнительной власти, которая бы эффективно работала, реагируя на все вызовы, а их сегодня очень много в Киеве», - сказал он.

А.ПОПОВ отметил, что ликвидация райсоветов в Киеве позволит сэкономить бюджетные средства.

По его словам, это связано не только с ликвидацией райсоветов в столице, но и с сокращением численности должностных лиц в районных администрациях в дальнейшем.

«Я не принимаю решение – решение принимает, согласно действующему законодательству, которое вчера было принято, и если будет подписан закон, Киевский городской совет – потому решение за ним”, - подчеркнул А.ПОПОВ.

В то же время он не исключил возможности повторного создания райсоветов в Киеве, если соответствующее решение будет принято на городском референдуме.

Кроме того, он отметил, что Киеву нужно брать пример при формировании системы управления столицей с ведущих столиц мира.

Как сообщал УНИАН, 25 августа 2010 года Киевский городской совет по решению 65 депутатов обратился к Верховной Раде с просьбой внести изменения в Закон "О столице Украины – городе-герое Киеве" относительно ликвидации районных советов.

7 сентября ВР приняла соответствующие изменения. В частности, согласно закону "О внесении изменений в Закон "О столице Украины – городе-герое Киеве", районные советы могут образовываться по решению территориальной общины города Киева, принятого путем проведения местного референдума, или по решению Киевского городского совета. Решения территориальной общины города Киева или Киевского городского совета относительно образования (необразования) районных советов должны быть приняты до дня очередных выборов.