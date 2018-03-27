НАТО обойдется каждому украинцу в 5 гривен. Нейтралитет - дороже

Интервью с директором Центра информации и документации НАТО в Украине Мишелем Дюре

- Скажите, сколько будет стоить для украинских налогоплательщиков вступление в НАТО? Какие финансовые последствия для Украины повлечет вступление в НАТО?

- Если завтра, гипотетически, Украина вступила бы в Альянс, то для каждого украинца это стоило бы около 5 грн. в год. Именно такая общая сумма взноса в бюджеты НАТО.

Конечно, это приблизительные расчеты, но эта сумма рассчитана по формуле, которая использовалась для новых членов НАТО. Например, членство Польши в Альянсе сегодня стоит также около одного доллара в год на одного жителя. Калькуляция производится относительно ВВП. Естественно, эти цифры примерные и они могут быть немного больше или меньше.

Но не надо забывать, что для вступления в Альянс необходимо провести экономические реформы, реформу Вооруженных сил и других секторов, и это, естественно, требует значительно больших затрат.

Заявление о дороговизне вступления в Альянс - это миф, а проводить реформы Украине придется в любом случае.

- Как Вы считаете, нужно ли проводить общенациональный референдум о вступлении в Альянс. Как того требуют отдельные политики в Украине?

- Это сугубо внутреннее дело Украины, которое необходимо решить согласно с законодательством страны, и мы не имеем права давать какие-либо комментарии.

В некоторых странах, новых членах Альянса, проводились референдумы относительно членства, в некоторых такое решение принимали парламенты. Для нас очень важно понимание населением такого решения. Народ должен знать, что для будущего страны значит такой шаг. Мы убеждены, что санкция народа о вступлении в Альянс должна быть, хотя сейчас речь идет только о евроатлантической интеграции Украины.

Я убежден, что пользу такого решения необходимо объяснить людям, причем необходимо информировать народ о НАТО, а не вести пропаганду. С нашей стороны мы никого не хотим убеждать – мы даем информацию и объясняем, что такое НАТО.

Хотите или не хотите – это выбор Украины и украинцев. Например, я бельгиец, и не хотел бы, чтобы другие страны указывали нам что делать.

Если Украина когда-то хочет вступить в НАТО, или хотя бы пользоваться преимуществами стратегического партнерства, надо объяснить, что это значит.

Конечно, для этого необходимо время – у всех новых членов НАТО этот процесс длился минимум два года, причем тут необходимо реализовать не просто список мероприятий, развить целую информационную стратегию. Надо знать, какие и когда меседжи посылать обществу, обсуждать проблемные вопросы с гражданами. Кроме этого, должна быть обратная связь, чтобы понимать, почему такое количество людей очень эмоционально выступают против НАТО, кто на это влияет, и какие способы используются для того, чтобы сохранить старые мифы и стереотипы.

…Например, в университетах мы на протяжении 2-4 дней проводим занятия для молодых профессоров, ученных, молодых интеллектуалах и объясняем, что такое НАТО.

Мы также начали финансировать документальные фильмы, которые позволяют зрителю понять проблемы, в решении которых принимает участие Альянс. Кстати, сейчас мы финансируем создание документального фильма об утилизации боеприпасов и военной техники не только в Украине, но и других странах Альянса, где эти программы проводятся. Это покажет населению возможные способы и реальных участников решения этой проблемы. Причем это не будет пропагандой, а покажет работу НАТО в этом вопросе в разных странах, покажет действенность такого механизма, преимущества для населения, создание соответствующих технологий.

К этому проекту мы привлекаем только украинских режиссеров, причем мы никому не навязываем сценарий – они сами создают документальный фильм. Именно так можно объяснить, каким образом страны Альянса помогают Украине.

Также в скором времени будет готов документальный фильм украинского режиссера о членстве Польши в Альянсе, где будут показаны проблемы, преимущества и недостатки членства этой страны в НАТО.

Я думаю, развитие таких инструментов помогает людям понимать суть Альянса, который давно не является сугубо военной организацией.

Мы хотим показать правду о НАТО.

- Как Вы оцениваете работу украинской власти в этом направлении?

- Я убежден, что есть видение стратегии информирования. Мы можем отметить, что есть желание многих людей, и не только в Киеве, но и в регионах Украины, включая Донецк, Севастополь, Симферополь, Одессу, Харьков, знать больше о НАТО. С нашей стороны мы готовы быть источником информации. Позитивным тут есть то, что в Украине существуют законы, которые регламентируют выделения финансовых ресурсов для информирования.

Если сравнить сегодняшний день и пять лет назад, когда я приехал в Украину, то сейчас о НАТО в Украине говорят каждый день.

- А что Украина может предложить Альянсу? Какие мероприятия нам необходимо будет выполнять после вступления?

- Суть деятельности НАТО - это безопасность. В нашей стратегической концепции, принятой в 1999 году в Вашингтоне, написано, что НАТОвские страны не могут видеть стабильную Европу без независимой, развитой и демократической Украины. Это значит, что роль Украины очень важна в евроатлантической зоне. Также эта стабильность невозможна без сотрудничества с Российской Федерацией.

Безусловно, надо определить новые угрозы, которые стоят перед нами, и не забывать, что «холодная война» уже давно в прошлом.

Украина будет играть важную роль в регионе, а будет это происходить через сотрудничество, партнерство или вступление - это другой вопрос.

Наша задача, как Альянса, состоит в расширении стабильности в Европе. Именно поэтому мы заинтересованы в стратегических отношениях с Украиной.

На сегодняшний день существует три модели безопасности для Украины. Поэтому необходимо проанализировать преимущества и недостатки каждой, ее цену, сравнить полученные результаты с желанием и возможностями Украины, а после это принять соответствующее решение.

Однако, очевидно, что нейтралитет будет стоить значительно больше, чем членство в организации коллективной безопасности. В НАТО сегодня 40% членов – это бывшие страны социалистического лагеря, однако никто еще не жаловался на членство в Альянсе.

- Сегодня в Альянсе проходит внутренняя дискуссия. Как, на Ваш взгляд, может измениться НАТО?

- Мы уже трансформировали старую систему НАТО, созданную для защиты от Советского Союза, мы уже расширили Альянс. Раньше НАТО была системой коллективной обороны, а сегодня мы находимся в процессе трансформации в систему коллективной безопасности, а это гораздо больше, поскольку охватывает экономику, политику, экологию, науку и другие области жизни.

Сейчас пришлось адаптироваться к новым условиям работы и угрозам, которые стали реальным после терактов в Нью-Йорке.

Сегодня НАТО борется с терроризмом, торговлей наркотиками, распространением оружия массового уничтожения, борется с последствиями экологических катастроф и стихийных бедствий.

Сегодня НАТО трансформируется, хотя, конечно, при этом есть проблемы, и они касаются реформы НАТОвских Вооруженных сил и их использования. Например, НАТО не имеет стратегической авиации для переброски войск на большие расстояния. Поэтому благодаря плодотворному сотрудничеству с Украиной и РФ для этих целей используются транспортные самолеты Ан.

Очевидно, что 16 лет назад никто не мог сделать прогноз того, как за это время изменится мир, и сейчас развитие Альянса на 10 лет также никто не может прогнозировать.

Я убежден, что НАТО является успешной организацией, которая может доказать свою необходимость. НАТО - единственная организация, которая поддерживает диалог в сфере безопасности между Европой, США и Канадой. Имеет диалог со странами Ближнего Востока, северной Африки, а также с Японией и Австралией. Сегодня также есть заинтересованность Китая начать политически диалог с Альянсом.

НАТО имеет будущее, и это совсем не мертвая организация, как говорят некоторые политики.

- Какие страны попадут в следующую волну расширения Альянса?

- НАТО предполагает политику открытых дверей, для вступления нужны желание страны и наличие консенсуса членов Альянса.

Я сегодня не могу сказать, кто будет следующим, надо подождать до саммита НАТО, который запланировано провести в этом году в Риге. Этот вопрос надо ставить там. Кандидатами на сегодняшний день являются Македония, Албания и Хорватия - сейчас эти страны выполняют план относительно членства.

- Правда ли, что не все страны-члены НАТО за то, чтобы Украина присоединилась к Альянсу?

- Это неправда, сегодня все страны НАТО поддерживают намерения Украины интегрироваться в евроатлантические структуры. Однако тут все зависит от результатов. НАТО это не та организация, в которую можно вступить благодаря декларациям. Я убежден, что чем больше Украина будет показывать, что она выполняет взятые на себя обязательства, тем шире для нее будут открыты двери Альянса.

Сейчас интенсифицированный диалог надо использовать для проведения внутренних реформ. Причем есть множество преимуществ в процессе подготовки к вступлению - это импульс к развитию страны.

Сегодня есть страны, которые достигли уровня готовности вступить в Альянс, однако этого не делают – Финляндия, Швеция, Австрия. При желании вступить в Альянс у них это получится достаточно быстро, ведь уже достигнуты соответствующие параметры… Причем нежелание этих стран вступать в Альянс абсолютно не сказывается на активности взаимодействия между ними и НАТО. Это значит, что НАТО - это такая организация, где можно быть членом, стратегическим партнером либо партнером - есть масса возможностей.

- Как вы оцениваете ход реформ Вооруженных сил Украины и силовых структур в целом?

- Сейчас мы продолжаем сотрудничество в этой сфере на уровне экспертов. В частности, военный индивидуальный целевой план Украина-НАТО предусматривает целый ряд мероприятий. Для нас самый главный пункт - это развитие гражданского контроля над сектором безопасности. Каждый налогоплательщик должен знать, что происходит с его деньгами. Все должно быть прозрачно, люди должны знать, чем занимаются службы безопасности и Вооруженные силы. В этом вопросе осталось много от Советского Союза и многое еще надо сделать.

19 мая будет совместная заседание группы НАТО-Украина относительно реформирования ВС, где будет обсуждаться роль негосударственных организаций в развитие прозрачности сектора безопасности.

Я убежден, что Министерство обороны много сделало в этом направлении, поскольку было заинтересовано трансформироваться изнутри. После распада СССР необходимость реформирования армии была очевидной, поэтому Минобороны еще десять лет назад обратилось к Альянсу с просьбой изучить соответствующий опыт.

Сегодня оборонное ведомство является пионером в сфере сотрудничества с Альянсом. Руководство Минобороны понимает преимущества, которые можно получить от вступления в НАТО. Однако очень важно убедить самих военных в этом, чтобы это понимали внутри силовых ведомств. Это работа проводилась во всех странах в период подготовки к членству. И тут роль Минобороны является ключевой - если военные не буду понимать преимущества от членства в НАТО, то население, доверяющее своим защитникам, тоже этого не поймет.

- Когда будет начата работа трастового фонда НАТО по утилизации боеприпасов в Украине?

- Мы надеемся, что до конца мая будут закончены все бюрократические процедуры для того, чтобы официально инициировать эту программу. Сегодня представитель агентства НАТО, которое будет проводить эту программу, уже работает в Киеве.

Это самый масштабный проект НАТОвских стран в сфере утилизации боеприпасов в мире – аналогов которому не существует. Уже сегодня фонд имеет 8 млн. евро, а в течение 11 лет будет выделено до 25 млн. евро. Сейчас необходимо согласовать все детали относительно использования этих денег. Как известно, дьявол находится в деталях, и мы делаем все, чтобы этот дьявол не появился во время выполнения программы.

Это показывает, что мы не только говорим, но и конкретно развиваем направления нашего сотрудничества.

- Какую помощь оказывает Альянс для проведения военной реформы в Украине?

- Сейчас внедрен проект, который касается переподготовки бывших военных. В частности, через схему трастового фонда Нидерланды финансируют переподготовку 400 бывших военных на базе Хмельницкого университета.

Кроме этого, из бюджета НАТО на протяжении 5 лет финансируется переподготовка (языковая) более 200 бывших военных ежегодно. На переподготовку одного офицера Альянс тратит около 1 тыс. евро. По статистике Центра, 70% учащихся находят себе новую работу.

Также альянс проводит обучение гражданских специалистов, которые работают в силовых ведомствах.

- А что делает НАТО в гражданской сфере?

- Например, для развития науки в этом году НАТО выделило почти 2 млн. евро. Из 500 тыс. будет использовано для информатизации университетов в Украине. Мы считаем, что доступ к современной информации есть вопросом безопасности. А кроме этого, мы финансируем проект Циклотрона на базе Института ядерных исследований в Харькове, где украинские ученые развивают проект, которого в мире еще не существует, причем за ними сохраняются все авторские права.

Интервью записал Роман Цымбалюк