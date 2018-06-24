Глава Фонда Сороса в Украине: с СБУ приключился эксцесс исполнителя

Действия новой власти призваны развернуть нас к управляемой демократии. Сильную и ответственную власть у нас путают с властью, которая руководит свободой совести людей... Вчера украинские СМИ сообщили, что в несколько общественных организаций Киевской области, которые выполняют проекты, финансируемые международным фондом “Возрождение”, обратились сотрудники СБУ с запросом относительно информации о целях и заданиях проектов, их финансовой составляющей и оценки их влияния на предвыборную ситуацию в Украине.

Напомним, что это не первый случай деловой активности спецслужб на ниве неправительственных организаций. В июне сотрудники СБУ задержали в аэропорту руководителя фонда Аденауера в Украине Нико Ланге, не объяснив причин задержания. В конце мая о попытках вербовки его спецслужбами заявил ректор Католического университета Борис Гудзяк.

С чем пожаловали эсбэушники к рядовым сотрудникам фонда “Возрождения”, основателем которого является известный бизнесмен и меценат Джордж Сорос, мы спросили его председателя Евгения Быстрицкого.

Евгений Константинович, похоже, если каждому российскому интеллигенту нужно посидеть в российском СИЗО для подтверждения статуса интеллигента, то каждому главе украинской неправительственной организации нужно пообщаться с СБУ, чтобы доказать свою приверженность демократии. В связи с чем вас потревожили сотрудники украинских спецслужб? СБУ обратилось к сотрудникам тех проектов, которые занимаются предоставлением социальных услуг, помощью населению. Я не могу детализировать, потому что люди, которые работают в проектах, просили не называть их имена. Если я назову даже конкретнее профиль проекта, то людей легко можно будет узнать. Знаю, что в две организации в Киевской области, которые реализуют проекты фонда “Возрождения”, пришли сотрудники спецслужб с вопросом о цели и задании проектов, их финансовой составляющей и об оценках их влияния на предвыборную ситуацию в Украине. То есть их спросили, могут ли они повлиять на ход выборов. Они ответили: нет.

Думаете, это просто профессиональный интерес спецслужб или попытка повлиять на вас? Думаю, что это старание представителей «Регионов». Я это называю эксцессом исполнителя. Видимо, в СБУ есть какие-то предубеждения относительно проектов, которые финансируются за счет иностранных средств. Они и решили все проверить. Можно как угодно реконструировать действия, которые сложно считать разумными...

Обращалась ли лично к вам СБУ за все это время, что вы руководите Фондом?

Была такая странная история: в 1998 или 1999 году ко мне обратились с вопросом, есть ли у Фонда какие-то гуманитарные секреты. Я сказал, что нет.

Но как правило, если посещение нас – это одна линия с вызовом в СБУ ректора Католического университета Бориса Гудзяка и задержанием Ланге, - то это не очень позитивная оценка действий власти.

Есть ли какие-то догадки, почему вы стали объектом внимания СБУ? Что им не понравилось больше: финансирование проектов, связанных со свободой слова или, может, проекты относительно прозрачности в энергетике? В частности, при вашем содействии издано исследование всей родословной «РосУкрЭнерго», со всеми кровными связями нынешних правительственных чиновников. Я могу думать, но ни о чем не могу говорить утвердительно. У нас не только проекты, связанные с прозрачностью в энергетике, у нас много проектов, связанных с прозрачностью и ответственностью власти в любых сферах, потому они могут раздражать власть, если она хочет быть закрытой для общества.

Планируете ли принимать участие в контроле за местными выборами?

Мы еще думаем над этим. Как правило, мы не принимали участия в контроле за выборами. Но наши работники сами по себе принимали участие – как наблюдатели.

Может, власть рассердилась на вас из-за того, что ваш основатель Джордж Сорос встречался с Юлией Тимошенко? Он встречался с ней как частное лицо. Они говорили, он мог дать какой-то общий совет относительно государства. Если бы нынешний президент выразил желание встретиться с ним во время пребывания в Нью-Йорке на сессии Генасамблеи ООН, и у него бы совпадали графики, Сорос бы принял такое предложение. Сорос никогда не работает закрыто, он постоянно подчеркивает, что он против партизанской деятельности. Думаю, у нас определенная политическая группа присвоила себе имя «демократических», и любая поддержка демократии и любая критика со стороны общественности воспринимается ими болезненно. Но это проблема не наша, проблема в голове тех, кто при власти.

Планируете ли обращаться в международные институты?

Нет. Если не будет продолжения этой истории.

Фонд “Возрождение” за все время своего существования вложил деньги в сто восемьдесят пять проектов, связанных с пенитенциарной системой. Вы могли бы дополнительно раскручивать себя как крупнейших благодетелей “украинской тюрьмы”. Может, это больше понравилось бы руководству государства? У нас каждый год по четыреста – шестьсот проектов в разных направлениях. И обычно, мы помогаем реформировать эту систему, порой очень плодотворно сотрудничая с отдельными министерствами.

У Сороса творческое кредо – разрушить посткоммунистический мир. Мы так быстро копируем Россию, что в нападках на неправительственные организации я вижу столкновение власти, которая привыкла самовоспроизводиться, и неправительственных организаций, что призваны сплачивать социально активных граждан, которые уважают свои права.

У Сороса никогда не было желания разрушать. У него есть желание построить открытое общество. И под эту идею подходит вся европейская демократия. Сорос хотел, чтобы существовали общества с ответственной властью, где и власть, и граждане хорошо понимают, что бы они хотели. Но, действительно, действия новой власти пытаются развернуть нас к управляемой демократии. Сильную и ответственную власть у нас путают с властью, которая руководит свободой совести людей.

Маша Мищенко