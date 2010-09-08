У Тимошенко считают, что райсоветы в Киеве ликвидируют уже завтра

Во фракции «БЮТ-Батькивщина» прогнозируют, что Киевсовет уже завтра может рассмотреть вопрос о ликвидации райсоветов столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил народный депутат от «БЮТ-Батькивщина» Сергей МИЩЕНКО.

По его словам, скорее всего, сегодня будет подписан принятый вчера закон, который позволяет территориальным общинам и Киевсовету образовывать или ликвидировать райсоветы.

«Завтра будет заседание Киевсовета, завтра будут ликвидированы районы. А на следующий день будет назначен председателем КГГА Александр ПОПОВ. Это логично и прогнозируемо», - сказал он.

Народный депутат напомнил, что данный закон предоставляет право Президенту назначать председателя КГГА, и это не обязательно должен быть человек, избранный мэром столицы.

С.МИЩЕНКО также прогнозирует, что завтра во время заседания Киевсовета может состояться блокирование принятия решения о ликвидации райсоветов столицы.

«Я прогнозирую, что такое блокирование состоится», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября Верховная Рада Украины приняла Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О столице Украины – городе-герое Киеве" относительно порядка образования районных советов, внесенный народными депутатами Валерием ПИСАРЕНКО и Владимиром ПИЛИПЕНКО.

Законом предусмотрено, что районные советы могут образовываться по решению территориальной общины города Киева, принятому путем проведения местного референдума, или по решению Киевского городского совета. Решения территориальной общины города Киева или Киевского городского совета относительно образования (необразования) районных советов должны быть принятые до дня очередных выборов.

На 9 сентября назначено внеочередное заседание Киевсовета для рассмотрения вопроса относительно дальнейшего существования в столице районных советов.