Павлычко рассказал, как он искал Тягнибока

Координатор Народного комитета защиты Украины Дмитрий ПАВЛЫЧКО отвергает упреки Всеукраинского объединения «Свобода» в том, что во время проведения митинга оппозиции 7 сентября под стенами Верховной Рады, намеренно не было предоставлено слово Олегу ТЯГНИБОКУ. Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении координатора НКЗУ.

«Я лично обращался к руководству партии «Свобода» (в частности, Андрею ИЛЬЕНКО, Андрею МОХНИКУ и Алексею КАЙДЕ), чтобы от этой политической силы выступил именно ее лидер О.ТЯГНИБОК. О своей принципиальной позиции я заявил и Юлии ТИМОШЕНКО. У представителей «Свободы» я несколько раз спрашивал, где Олег ТЯГНИБОК и почему он не присутствует. Мне было заявлено, что его нет, и будет выступать от «Свободы» Ирина ФАРИОН. Я предоставил ей слово, и она выступила на митинге как член политсовета ВО «Свобода», и объяснил, что она выступает из-за того, что нет О.ТЯГНИБОКА. Теперь с удивлением узнал, что где-то на площади перед парламентом находился О.ТЯГНИБОК и почему-то так и не подошел к сцене», - заявил Д.ПАВЛЫЧКО.

Координатор Комитета защиты Украины также считает, что подобные заявления, а также провокационное поведение некоторых представителей партии «Свобода», которые на митинге постоянными криками не давали выступать со сцены даже таким уважаемым в нашем обществе людям, как многолетний борец за Независимость Украины Левко ЛУКЬЯНЕНКО, вредит общеукраинскому делу.

«Наш комитет создан для консолидации проукраинских сил, а потому все его представители должны заботиться о единстве, общей борьбе против наступления на права и свободы граждан. Любые действия, направленные на разрушение такого единства, идут на пользу нынешнему антиукраинскому режиму. Таким крикам и заявлениям могут радоваться лишь в Администрации Президента Виктора ЯНУКОВИЧА и офисе Партии регионов», - убежден Д.ПАВЛЫЧКО.

*** Во вторник, 7 сентября 2010 года под стенами Верховной Рады прошел митинг, организованный Народным комитетом защиты Украины.

Пресс-служба Всеукраинского объединения «Свобода» позже распространила сообщение, в котором, в частности, речь шла о том, что во время заседания оргкомитета акции «Свобода» получила право на три выступления. “Однако, во время вече представители БЮТ сломали договоренности и слова лидеру ВО «Свобода» Олегу ТЯГНИБОКУ и председателю Тернопольского областного совета Алексею КАЙДЕ не предоставили”.

Пресс-служба ВО “Свобода” отмечала: «После того, как митингующие стали требовать предоставить слово О.ТЯГНИБОКУ, новоиспеченный бютовец Ю.ЛУЦЕНКО нагло с трибуны заявил, что ТЯГНИБОКА нет на митинге. Хотя еще с начала акции и до ее завершения лидер "Свободы" был среди митингующих возле Верховной Рады. От "Свободы" слово едва предоставили известному языковеду Ирине ФАРИОН. Вместо этого митинг превратился в тройное выступление лидера БЮТ и ее политических сателлитов".