Сегодня начнется второй раунд переговоров по соглашению Украина - ЕС

2 апреля начнется второй раунд переговоров относительно нового соглашения между Украиной и Европейским Союзом.

Об этом сказал премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 28 марта на заседании правительства.

«Фактически в этот понедельник начнется второй раунд переговоров, и есть серьезный настрой на позитив, на то, чтобы рабочие группы на разных направлениях отработали настоящий очень важный документ», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 5 марта в Брюсселе официально начались переговоры между Украиной и ЕС относительно нового усиленного соглашения, которое должно заменить действующее сейчас соглашение о партнерстве и сотрудничестве, действие которого завершается в начале 2008 года. Стороны договорились о структуре переговорного процесса, графике, основных содержательных частях нового соглашения и его цели.

7 марта в Польше Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выразил надежду, что уже на саммите «Украина - ЕС» осенью в 2007 году будет подписано новое усиленное соглашение между Украиной и Евросоюзом.