Митинг под ВР: реформы Азарова, кадиллак Могилева и благословение Гундяева

"Зачищается наша украинская душа... Чтобы безнаказно грабить страну, нужно сначала убить душу"... "Мы никогда не примиримся с властью, которая не признала Голодомор"...

Лето прошло, и политическая жизнь в Украине опять набирает обороты. Эксперты обещали горячую осень, и судя по шагам власти и по реакции общества на них, так и будет. Сегодня под Верховной Радой представители разных политических сил протестовали против повышения цен на газ, коммунальные услуги, повышения пенсионного возраста.

Московский патриархат не за Януковича?

Традиционно митинги проходят по обе стороны баррикад: с одной – «за власть», с другой – против.

По одну сторону звучало: «Долой московских холуев!», «Волынь уверена – реформы Януковича – Тигипка – голод и холод», «Газовые соглашения подписали – Кабмин в Кремле приписали», «Олигархи, берегитесь, терпение народа на пределе».

По другую сторону – лозунгов традиционно не было. «Сторонники» Януковича вяло поддерживали своего лидера.

На вопрос, что вы здесь делаете, отвечали так:

– Мы члены Партии регионов. Мы этим гордимся, – и точка. Без аргументов.

Или:

– Я не в курсе. Идите дальше спросите.

Еще кто-то сказал:

– Мы радуемся жизни.

Пожилые люди в среде «сторонников» власти стали жаловаться, что не хватает денег на лекарства, поэтому они «должны быть здесь»: «Вы думаете, если б была нормальная пенсия, то кто-то бы сюда пришел?»

– А сколько вам здесь платят?

– Этого вам никто не скажет!

– Мы поддерживаем свою власть, которая прошла долгий тернистый путь, – завела какая-то поклонница бело-голубых. – Пришла на пепел украинский, где не осталось ничего: ни земли, ни народа, ни денег. Потому что мы были рабами под турками и Австро-Венгрией, а теперь мы под бандёровцами. Русь пошла из Украины, так что, мои племянники в Челябинске мне враги? А там монголы. Вы были когда-нибудь в России? Там моголы. Мой свекор похоронен в Волгограде. А чего эти мутанты – бандеровцы, австро-венгры – приехали на Киев, кто их сюда звал?

Традиционно не обошлось без «верующих» Московского патриархата. Однако в этот раз, как ни странно, они вышли не за Януковича, а против Налогового кодекса, который пытается пропихнуть его команда.

– Мы против, чтобы нам давали номерки, чтобы нас вносили в реестр, – заявила представительница московского православия. Это из религиозных соображений. Это лишает нас свободы и имени. Мы разочарованы и в панике, не знаем, что делать, наши поправки не приняли во внимание. Президент, которому мы отдали свои голоса, пытается ввести обязательное присвоение идентификационного кода (до сих пор это было по желанию).

Экспрессивные дамы с флагами так называемого «Союза левых сил» пришли требовать, чтобы не повышали пенсионный возраст. Мол, женщина отдает очень много сил воспитанию детям, содержанию семьи. Также – против повышения цен на коммунальные услуги.

– Но ваш представитель Симоненко с «регионалами» составляют нынешнюю власть. Они же вместе в коалиции.

– Ну, он в коалиции, но в последнее время начал выступать против «регионалов».

Еще какие-то митингующие с флагами ПР пришли просто «за справедливость». Но удивительно, они не знают ни о повышении пенсионного возраста, ни о росте коммунальных услуг. Одна из молодых женщин откровенно заявила:

– Если Янукович повысит нам пенсионный возраст, мы перейдем на другую сторону баррикад. Пока мы еще имеем надежду, что этого не случится...

«Народ опускают ниже плинтуса»

По оппозиционную сторону «баррикад» все проходило живее. Людей переполняли эмоции. Сегодня они вышли по большей части, как говорится, за хлеб насущный.

– Чтобы выжить сегодня, нужно протестовать против грабителей, которые засели в кабинетах на Печерских холмах. Скажи свое твердое «хватит» грабительской политике украинофобского режима Януковича, – звучало с оппозиционной сцены.

– Отстаиваем свою гражданскую позицию, – говорят женщины, представившиеся коренными киевлянками. – Мы против повышения тарифов. Потому что наш народ и так беден и несчастен. Его хотят сделать еще беднее. Своими действиями сегодняшняя власть, которая называет их реформами, опускает народ ниже плинтуса. А власть жирует. Она стала абсолютно не контролируема. И народ не имеет возможности влиять на нее, потому что посмотрите, сколько милиции, «Беркута» вывели к мирным митингующим.

Со сцены в громкоговоритель перечисляли злоупотребление власти. В частности, что Украина специально проиграла суд в Стокгольме, что министру внутренних дел Анатолию Могилеву подарили «кадиллак» за миллион, за что его прозвали «Толя Кадиллак». И что первый вице-премьер Клюев за полтора миллиона налетал спецсамолетом в Китай по частным делам.

– Позор! Новая власть также не забывает и о простых людях: украинские женщины получат повышение пенсионного возраста до 60 лет, тарифы на газ выросли на 50%, а на ЖКУ – на 30%. Еще одно такое повышение запланировано на апрель следующего года, который будет словно контрольный выстрел в тех, кто переживет первое повышение цен. В то же время правительство внесло законопроект, который позволяет конфисковать жилье граждан за неуплату коммунальных услуг.

Луценко: «Профессиональная команда профессионально врет» Несколько последних оппозиционных митингов проводят фактически две политических силы – БЮТ и «Свобода». Других будто и не существует в стране.

– Почему здесь нет других оппозиционных сил? – поинтересовалась я у лидера Народного руха Бориса Тарасюка.

– Потому что для них Украина не превыше всего. Для них превыше всего собственные амбиции или финансовые вливания извне. Это, конечно, мешает объединиться в одну мощную оппозицию.

Кого Тарасюк имел в виду, он не уточнил, сказал лишь, что все, кого сегодня нет под ВР, – «изменники и выполняют чужую волю за деньги».

Самооборонец Юрий Луценко сегодня окончательно решил присоединиться к Юлии Тимошенко. По его словам, он со своей Народной самообороной подписал с «Батькивщиной» документ о сотрудничестве, потому что «противостоять сегодняшней власти может лишь мощная оппозиция. Поэтому стоит закрыть глаза на прежние ошибки «Батькивщины» и объединиться с ней, потому что это мощнейшая сила в Украине».

– В Украине еще нет революционной ситуации, – объяснил Луценко. – Не потому что нет причин, их достаточно, повода нет. Возможно, ситуация несколько изменится, когда люди в октябре получат новые платежки и осознают, что эта партия и не собирается менять свою политику. ПР еще не пришла в сознание, у нее до сих пор головокружение от успеха. А митинги – это нормально. Они должны наказать политическую ложь и коррумпированность Партии регионов, которая уже показала, что не выполняет своих предвыборных обещаний. Думаю, ПР за полгода доказала каждому, даже тем, кто сомневался, что это действительно профессиональная команда, которая профессионально врет, крадет и плюет на святыни. Это три вещи, которыми они занимаются.

Тимошенко: «Чтобы безнаказно грабить страну, они уничтожают украинскую душу»

Юлия Тимошенко, загорелая и отдохнувшая, горячо рассказывала, как люди должны побороть планы власти и что они в этом «не одиноки».

– Сегодня во Франции люди тоже протестуют против повышения пенсионного возраста с 60 до 62 лет. Профсоюзы, транспорт, авиация – все протестуют. Поверьте, там народ добьется своего. Я хочу, чтобы и наш народ добился своего. Средняя продолжительность жизни в Украине 60–63 года, а они хотят выводить украинцев на пенсию в 65. Даже Франция, где средняя продолжительность жизни 70 лет, борется, чтобы не поднимали пенсионный возраст до 62. Нам объясняют это очень просто – «реформы». В действительности это банальное перекладывание груза всех экономических проблем на ваши плечи. Семь месяцев прошло, как власть засела в кабинеты. Мы сегодня увидели во ВР гнетущее зрелище: Азаров с правительством и Янукович со своим окружением, купленное большинство. Они со своими сытыми лицами выглядят так, как будто они хозяева жизни. Янукович начал свою речь с того, что сказал: «Наконец в Украине установлена настоящая власть. Сильная и непреклонная». И это правда, потому что сегодня один человек взял под свой контроль все ветви власти. А у меня вопрос, в что конвертируют они эту силу власти? Почему сегодня такие цены на самые первые товары потребления?

Юлия Владимировна знает об искушениях Азарова.

– Как человек, работавший в правительстве, скажу, что у каждого есть искушение, когда не хватает денег в бюджете, включить станок для печатания денег. Это как наркотик. Но знаешь, что через три месяца наступит большая инфляция. Может быть, мы действительно сильная нация, которая «нуждается» в таких испытаниях?! Думаю, в Украине есть лишь два пенсионера – Азаров и Янукович, – которые действительно счастливы. Азаров недавно сказал: «Жить стало лучше, жить стало веселее». Мне интересно, кому из них лучше, а кому веселее. Они сегодня демонстрировали такую напыщенность. Они думают, что парламент, который они купили, – это и есть вся Украина.

Юлия Владимировна долго рассказывала о негативных сторонах Налогового кодекса. В частности, теперь налоговая милиция сможет ворваться в жилье или офис и просто проводить обыски без суда и следствия, выясняя, какие налоги вообще этот человек платит. Их Налоговый кодекс – это право держать Украину за горло. Уже никто не говорит о повышении зарплат и пенсий. На фоне этого идет унижение всего украинского. Вы можете наблюдать, как зачищается наша украинская душа, на ноль множится украинский язык, уже во второй раз переписывается учебник истории. Уже заменили название книги «Украинская литература» на просто «Литература». И вообще свели на нет все украинское в наших учебниках. Почему? Чтобы безнаказно грабить страну, нужно сначала убить душу, которой страна дышит.

– Они еще пару месяцев будут говорить, что во всем виновата я, а дальше будут грабить молча и думать, что жизнь удалась. Наш план сегодня очень прост и лаконичен – остановить решения, которые не нужны экономика, остановить любые повышения на газ, ЖКУ. Второе – мы внесли законопроект, который вводит мораторий на повышение пенсионного возраста. Будем требовать отставки, в первую очередь Табачника, который антиукраинскую политику сделал сущностью своей жизни. Мы еще помним то время, как он срывал украинский флаг с мэрии Киева, потому что был против создания независимого государства. А сегодня он пишет нам учебники по истории и литературе, делает систему образования такой, чтобы наши деть были интеллектуально не способны конкурировать в мире, строить сильное государство. Также требуем отставки Хорошковского, который шаг за шагом возвращает старые традиции КГБ в Украину. Они все пришли строить страну для себя, а не Украину, которую в душе каждый ненавидит.

Юлия Владимировна также попросила народ не игнорировать местные выборы, потому что кто не придет, за него бросят бюллетень. Если мы покажем Януковичу, что не поддерживаем его политику, то дальше у него все будет сыпаться, как карточный домик.

– Они хотят, чтобы их метастазы были везде: в наших семьях, школах. Если это случится, их искоренять будет очень тяжело.

Под конец Юля призвала начать движение сопротивления.

Слово взял координатор Комитета спасения Украины Дмитрий Павлычко. Автор песни про «два кольори» в который раз призвал к объединению оппозиционных сил.

– Мы никогда не смиримся с президентом, которого на трон благословлял российский шовинист в поповской рясе Гундяев, – заявил он. Мы никогда не примиримся с президентом, который не признал Голодомор.

В СМИ сообщается, что готовится арест еще нескольких соратников Юлии Тимошенко, среди них Александра Турчинова. Сам Турчинов этого тоже не исключает. Говорит, что любой человек, который занимается сегодня политикой в Украине, должен быть готов к политическим репрессиям.

– Цель митинга и блокирования трибуны, – объяснил он нам, – привлечь внимание к тем проблемам, к той лжи, которая сегодня накрыла Украину, к тому, что сегодня происходит геноцид в пределах всей Украины. А значит – продолжение следует!..

Оксана Климончук

Фото Александра Косарева, Александра Синицы / УНИАН