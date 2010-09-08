Фракция БЮТ в Киевсовете сопротивляется "рейдерскому захвату"

Фракция БЮТ в Киевсовете по состоянию на сегодня насчитывает не 32, а 28 депутатов.

Об этом сообщил УНИАН депутат Киевсовета от БЮТ Александр БРИГИНЕЦ, комментируя ситуацию с исключением депутатов, которые проголосовали за обращение к Верховной Раде Украины по поводу предоставления возможности столичной власти ликвидировать районные советы города.

По словам А.БРИГИНЦА, три депутата были исключены решением фракции, а один - по его собственному заявлению.

«Процесс очистки от проголосовавших за инициативу о ликвидации райсоветов, продолжается. Я думаю, что в ближайшее время будет продолжен процесс исключения из фракции», - заявил он.

По мнению депутата, скорее всего, заседание фракции состоится уже завтра, чтобы успеть принять решение по депутатах к назначенному на 9 сентября заседанию сессии Киевсовета.

Также А.БРИГИНЕЦ подчеркнул, что лидером фракции БЮТ является Татьяна МЕЛИХОВА.

Комментируя распространенную на прошлой неделе информацию от пресс-службы БЮТ, что якобы было проведено заседание фракции, на котором избрали нового лидера, А.БРИГИНЕЦ отметил, что Т.МЕЛИХОВУ на этом собрании не могли переизбрать, учитывая несколько обстоятельств.

«Там заявлено, будто это была плановая ротация, потому что через два года якобы есть право менять лидера. Это правда. Но МЕЛИХОВА является лидером фракции всего год. До этого был Зинченко. Таким образом, МЕЛИХОВА была лидером фракции никакие не два года, а лишь один», - сказал депутат.

Кроме того, по словам А.БРИГИНЦА, он разговаривал с депутатами, которые «подписались» за избрание нового лидера фракции. «Они считали, что они все уже исключены из фракции. И когда их спросили, не возражают ли они против МОСКАЛЯ как лидера новой фракции, которая сформируется из тех людей, которых исключили, они сказали, что не возражают против этого. Таким образом, часть из них была в определенной степени дезинформирована», - пояснил А.БРИГИНЕЦ.

По информации депутата, Денис МОСКАЛЬ сегодня еще находится во фракции БЮТ, поскольку не было заседания фракции, где бы он был исключен.

Как сообщал УНИАН, 25 августа Киевский городской совет обратился к Верховной Раде по поводу внесения изменений в Закон «О столице Украины – городе-герое Киеве» относительно возможности ликвидации районных советов в столице. За такое обращение проголосовали 65 депутатов Киевсовета, в том числе – 8 депутатов от БЮТ.

В тот же день Совет Блока Юлии Тимошенко исключил из фракции БЮТ в Киевсовете тех депутатов, которые проголосовали за обращение к Верховной Раде относительно отмены районных советов в столице.

В то же время, как сообщил сайт издания «Зеркало недели» со ссылкой на источник во фракции Партии регионов в Киевсовете, за обращение Киевсовета к Верховной Раде относительно ликвидации районных советов в столице 25 августа проголосовали 16, а не восемь членов фракции БЮТ.

В частности, по информации источника издания, за обращение в парламент проголосовали Юрий БЕРЕГОВЫЙ, Семен БОРИСЕНКО, Алексей ДАВЫДЕНКО, Юрий ДМИТРУК, Борис ДРОБОТ, Владимир ДРОБОТ, Сергей КОЗЫР, Денис МОСКАЛЬ, Александр НЕЗНАЛ, Дмитрий ОЛИЙНЫК, Олег ПЕТЬКУН, Василий СЕНЧУК, Виктор ТИЩЕНКО, Александр ТОЛУБИЦКИЙ, Анатолий ШЕВЧЕНКО и Роман ШТЕЙНАС.

3 сентября УНИАН получил информацию о смене руководства фракции БЮТ в Киевсовете. Согласно с ней, 31 августа на заседании фракции ее председателем был избран Д.МОСКАЛЬ. "За" проголосовали 17 из 32 членов фракции.

В тот же день председатель Киевской городской организации партии "Батькивщина" Анатолий СЕМИНОГА сделал заявление, в котором обвинил власть в попытке захватить контроль над фракцией БЮТ в Киевсовете и опроверг информацию о смене руководства фракции.

По словам А. СЕМИНОГИ, власть продолжает рейдерскую атаку на БЮТ и партию «Батькивщина» с целью лишить граждан права выбора на местных выборах.

"Группа депутатов, которые с корыстных мотивов перешли на сторону Партии регионов, пытается незаконным способом сменить руководство фракции. При этом они игнорируют тот факт, что согласно положению о фракции, переизбрать ее главу можно, только набрав две трети голосов", - отметил он.

А.СЕМИНОГА также заявил, что фракция постепенно очищается от предателей. В частности, 3 сентября после завершения рассмотрения персональных дел из фракции БЮТ были исключены трое депутатов, голосовавших за лишение киевлян права выбирать себе власть на уровне районов - Олег ПЕТЬКУН, Александр ТОЛУБИЦКИЙ и Анатолий ШЕВЧЕНКО.