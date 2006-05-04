Официальный Киев считает, что СНГ все больше теряет свою привлекательность, заявил журналистам в Москве первый заместитель министра иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО.

"Мы разочарованы, что СНГ все больше теряет привлекательность. Из структуры, которая могла бы заниматься делами, она превращается в структуру, которая занимается социально-экономическими проблемами. Нас интересуют реальные вещи", - отметил дипломат.

По его словам, Украина ранее выступила с предложением совместной охраны границ стран СНГ. "Сегодня через Луганскую область из России заезжают автопоезда с нелегальными продуктами, возможно, также они ввозятся в Россию", - сказал В.ОГРЫЗКО. Он подчеркнул, что предложение об охране границ было проигнорировано. "Будет ли после этого желание идти с другими предложениями?" - спросил замминистра.

"Если ничего не делается, у стран возникает вопрос, а нужно ли продолжать участие (в СНГ- УНИАН). Мы анализируем то, в каких органах мы находимся, сколько платим, какой эффект от участия. Мы будем анализировать плюсы и минусы участия в СНГ", - процитировало В.ОГРЫЗКО РИА «Новости».