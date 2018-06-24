Украина представила бяку, за которую Цушко пригрозил разобраться лично

Презентация Украины на «Экспо» в Шанхае не поразила... «Что это за женщины с такими ср...ми?»... «Это огромный недостаток в государственной политике, который нужно наполнять содержанием», - сказал Янукович... Всемирные выставки «Экспо», которые проходят в ведущих державах мира под эгидой Международного бюро выставок (Франция) один раз в пять лет, считаются своеобразными экономическими Олимпиадами. Страны-участницы имеют возможность продемонстрировать уникальность своей культуры, экономический и научно-технический потенциал, а первые лица государств – провести неформальные встречи со своими коллегами. Это символы индустриализации и открытые площадки для демонстрации технических и технологических достижений.

Нынешняя «Экспо” проходит в китайском Шанхае с 1 мая по 31 октября и является крупнейшим выставочным мероприятием за всю историю проведения, начиная с первой лондонской, 1851 года. В ней принимают участие 198 стран и 45 международных организаций.

В прошлое воскресенье «Экспо” посетил президент Украины Виктор Янукович. В украинском национальном павильоне пул высокопоставленных должностных лиц, которые сопровождали господина Януоквича, встречали хлебом-солью и песнями.

“Ой зелене жито зелене...”, - пели девушки и парни в украинских национальных костюмах...

Однако презентация Украины на нынешнем «Экспо», мягко говоря, не поразила.

Государство, которое строит одни из лучших в мире транспортные самолеты, запускает космические ракеты, является ведущей в миротворческой деятельности ООН, имеет богатое историческое, культурно-художественное наследие мирового масштаба и готовится к проведению чемпионата Европы по футболу, презентовано на всемирной выставке заведением общественного питания, элементами древней цивилизации, сувенирами, противоречивым проектом города будущего, незаметными фильмами о туристических маршрутах, достижениях в науке и технике и картинами китайских художников, которые рисуют Украину.

- В 2008 году мы обратились ко всем городским администрациям Украины. Мы очень рассчитывали, что хотя бы города, которые будут принимать Евро, сделают здесь свои экспозиции. В результате, лишь Киев и Каменец-Подольский дали добро, - рассказал о некоторых нюансах подготовки к «Экспо-2010» директор Национального павильона Украины в Шанхае Иван Бунтов.

- Важнее всего на выставке – выделиться среди более чем 190 стран-участниц. Нам удалось привлечь к себе внимание за счет внешнего оформления павильона. Именно тем, что в украинской древней культуре, которая была на территории современной Украины 5 тысяч лет тому, символы и орнаменты практически полностью являются идентичными китайской культуре Янь-Шао. Китайцы их видят и понимают, что в Украине цивилизация существовала в тот же период, что и на территории Китая, - сказал Бунтов.

- А что это за картины? – поинтересовались журналисты.

- Это картины не украинских художников. Это произведения китайцев, которые рисуют Украину. Ни в одном другом национальном павильоне не найти такого своеобразного проявления уважительного отношения со стороны хозяев выставки к другой стране. Это очень интересно. Эти художники учились в Украине, они ее знают и любят.

По словам Бунтова, ежедневно украинский павильон посещают тысячи людей:

- Из них процентов пять-десять готовы глубоко задуматься над тем, что осматривают. Наш павильон именно тем и отличается, что требует осмысленного восприятия, - заметил он, но признал, что Украина потеряла много возможностей на этой выставке, реализовав свой потенциал процентов на сорок-пятьдесят.

Как известно, ответственным за участие государства в выставке «Экспо-2010», подготовка к которой началась в 2008 году, назначено Министерство экономики. В целом на создание украинского павильона из госбюджета было выделено 8 млн. грн., что, по оценкам заинтересованных лиц (а они известно, как оценивают), очень незначительная сумма. По словам Бунтова, в павильон Саудовской Аравии вложили около 190 млн. долларов, бюджет России на выставке достигает 50 млн. долларов, Польша потратила 25, Беларусь – 8, а Украина якобы аж один миллион долларов.

“Что это за женщины с такими ср...ми (это про изображения, так называемых, трипольских баб)... Надо расстреливать таких архитекторов, которые проектируют такие города будущего... Шароварщина... Что за чертовщина... А что делает тут этот донецкий ресторан...”, - пришлось в тот день услышать разные впечатления об украинском павильоне от самих украинцев.

- Я надеюсь, что при Викторе Федоровиче отношение руководства государства к этому проекту изменится, - патетически заявил Бунтов. - Если будет воля руководства, как это имеет место в случае Беларуси и России (знает конъюнктуру. Авт.) – там пошла команда сверху, и все сделали, что нужно, - то можно надеяться, что через пять лет, на следующей «Экспо», Украина будет презентовать себя в мире намного лучше.

Дальше сам Янукович внимательно осмотрел павильон, отдельно поинтересовался китайскими картинами об Украине, зашел на минутку в ресторан, но ничего там не потреблял, и спокойно подверг все критике:

- Безусловно, это не отвечает нашим пожеланиям – тому, что бы мы хотели показать. И это огромный недостаток в государственной политике, который нужно будет наполнять содержанием. (Так, извините, и сказал).

При этом президент с уважением отнесся к украинским гражданам, которые с апреля находятся в командировке в Шанхае, обеспечивают деятельность национального павильона и “заслуживают лишь доброго слова и большой благодарности”.

Едва Янукович оставил украинский павильон, чтобы переехать для обзора уже китайских народнохозяйственных коммунистических достижений, пришлось подслушать впечатление “не для прессы” одного очень приближенного к президенту чиновника. Он допустил, что 8 миллионов на подготовку к выставке были потрачены, мягко говоря, неэффективно.

- Когда мы поймаем Данилишина (был министром экономики в 2008 году), то спросим с него за это, - пообещало высокопоставленное должностное лицо. По-видимому, не догадываясь, что через какое-то время так же будут «спрашивать» с него.

На самом деле ответственность за участие в выставке, которое началось 1 мая, перешла к новой украинской власти еще в марте после президентских выборов. Минимальное время исправить ошибки вроде как было. Если все так плохо, возможно ли было изменить концепцию, выделить больше (или меньше?) денег за счет рядовых налогоплательщиков, используя нововыстроенную властную вертикаль, поставить жесткие задания городам, регионам, лояльным бизнесменам, архитекторам, деятелям культуры и искусств?

Ответ на эти вопросы удалось получить уже от действующего министра экономики в аэропорту Новосибирска, где самолет с частью украинской делегации на пути из Шанхая в Киев сделал техническую посадку:

- Цушко, став министром экономики, - скромно сказал о себе в третьем лице министр, - затронул вопрос об этом на уровне Кабинета министров и предложил выставку не проводить. Потому что, когда я увидел этот ужас... Но половина денег уже была проплачена, тендер проведен. И что важнее всего, как я для себя сделал вывод, меня обманули, сказав, что китайцы вложили миллион долларов и построили нам павильон. Но вы сами видите: ну, там стоит 50 тысяч. Ну, возможно, китайцы списали миллион.

Он признал, что это было вынужденное политическое решение ввиду невозможности оскорбить хозяев «Экспо»:

- Китайцам пообещали, павильон есть... И непроведение было бы худшим вариантом, чем проведение. Мы были в таких условиях, и было принято решение – проводить.

- И какие выводы, Василий Петрович?

- Мой вывод таков: сейчас я еще кого-то выгоню – знаю кого. Пятницкий (заместитель министра экономики) приезжал сюда 24 августа. Я его спросил, ну что там – он мне сказал: мы там достойно представлены. Я его спрошу: если ты это считаешь достойным..? Но там еще есть исполнители, которые этим занимались и вешали лапшу, и мне также. Вот я с этими разберусь лично. Или разберутся со мной – не знаю... Вот эта бяка, которую мы видели сегодня, - урок для всех, - заявил Цушко и пообещал также отдельно разобраться, куда в действительности делись 8 миллионов гривен, выделенных правительством на продвижение имиджа Украины в мире.

Андрей Лавренюк, Шанхай – Киев