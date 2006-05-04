Харьковские руховцы предлагают идею Конфедерации

Харьковская областная организация Народного руха Украины высказалась за необходимость начать процесс создания Конфедерации национально-демократических партий.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе парторганизации, соответствующее постановление относительно нового образования по предложению лидера местных руховцев Анатолия СЕМЕНЧЕНКО было принято на конференции областной организации НРУ, которая подвела итоги избирательной кампании, а также выработала свое виденье деятельности украинской национальной демократии после выборов.

Делегаты конференции признали, что выборы в Верховную Раду Украины и большинство местных советов для национально-демократических политических сил завершились поражением. Своих представителей в парламенте не будут иметь, в частности, такие национально-демократические партии, как Украинская народная партия, партия “Реформы и порядок”, Гражданская партия “ПОРА”. Исключением в этом перечне можно считать НРУ, который будет представлен своими депутатами в Верховной Раде Украины, констатируется в документах конференции.

Такому поражению, по мнению руховцев, “объективно способствовала постреволюционная ситуация в Украине, когда продолжалось противостояние „бело-синих” и „помаранчевых” политических сил по принципу „кто - кого”, а не борьба предвыборных программ”. По мнению делегатов, партии сделали ошибку, пойдя на выборы самостоятельно, а «не единым фронтом „помаранчевых” сил, и не образовав местные блоки „Наша Украина”, что распылило силы этих организаций.

Конференция высказалась за то, чтобы “уже сейчас приступить к созданию Конфедерации национально-демократических партий (КНДП) с прицелом на их общее участие на следующих парламентских и местных выборах”. Делегаты не исключили, что в результате объединения может быть образована единая правоцентристская национально-демократическая партия.

В постановлении конференции отмечается, что КНДП должна образовать постоянно действующий координационный орган на уровне руководителей партий, которые войдут в него, проработать и приступить к реализации программы относительно “защиты интересов украинцев и построения в Украине украинской Украины”. По мнению руховцев, возглавить совет КНДП должен не лидер какой-либо из этих партий, а авторитетный представитель украинских национально-демократических сил.