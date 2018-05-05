Ющенко поставил требования Януковичу, расцеловал Кириленко и бабу Параску

В субботу состоялся съезд “Народного Союза Наша Украина”, на котором был избран председателем партии Вячеслав Кириленко и принята резолюция об общественно-политической ситуации, которая содержит призыв к Президенту о роспуске Верховной Рады.

Летом я поставила на то, что Президент не распустит парламент и выиграла у своего коллеги, который был убежден в проведении досрочных выборов, бутылку мартини. Вино дешевое, бутылка маленькая - 0,5, но сам факт... В этот раз ставка была такая же - 0,5 мартини, и мне кажется, что я опять выиграла. Правда, почтенные члены НСНУ Иван Плачков, Александр Третьяков, Арсен Аваков говорили мне недельку-другую подождать, что якобы вопрос досрочных выборов открыт, однако были и другие члены политсовета, которые хоть и проголосовали резолюцию съезда в поддержку досрочных выборов, но, узнав о моем пари, улыбались и на ушко говорили, что они тоже ставили на то, что выборы не состоятся, и, как победители, должны получить напиток значительно лучше. После завершения съезда увидела картину: несколько делегатов в оранжевых галстуках, открыв багажник дорогого хетчбека, соорудили импровизированный дорожный стол и выпивали. Возможно, также обмывали победу в пари. Другие “безлошадные” делегаты съезда спорили куда лучше пойти, на митинг на Майдан или зависнуть в Пассаже.

Но вернемся к съезду. Ни Тото Кутунье, ни Си Си Кетч, ни Челентано в этот раз в Украину не приехали, поэтому Президент, в отличие от прошлого раза, принял участие в съезде собственной партии. Интересным было начало, когда громко объявили: “Президент Украины - Виктор Ющенко”, но на трибуну вышел председатель президентского секретариата Виктор Балога. Тогда из задних рядов послышались возгласы: “Царь ненастоящий... Царя подменили...”.

Впрочем настоящий царь появился уже через пять минут под бурные аплодисменты и громкие скандирования зала: “Ющенко - Ющенко”. Виктора Андреевича встречали почти так же, как в свое время на Майдане. Он взял слово и сделал некий ретроанализ политической ситуации. В его выступлении (как, кстати, и в последующих выступлениях делегатов) уже не было обвинений и раскаяния об ошибках НСНУ. Все: партия очистилась, прошла испытание, вытерпела внешние нападки и осталась главной демократической силой страны. Партия обновилась. Точка, это не обсуждается, не поддается сомнению. Отдельной темой звучала в выступлении Президента тема парламентского предательства (это о Кинахе и остальных перебежчиках), об общенациональном предательстве (это о том, что ни один пункт Универсала не выполняется, создается нелегитимное конституционное большинство и формируется ручная модель управления государством). Буквально одним предложением было сказано, что некоторые члены как Нашей Украины так и БЮТа до конца не понимают, что такое общественные интересы. (Это, наверно, Юлю невесткой хотят сделать - авт). Президент опять поругал правительство, напомнил, что создается Конституционная комиссия, которая будет работать либо над изменениями в Основной закон или над новой редакцией Конституции, это прозвучало нечетко. И, наконец, выдвинул основные требования. Это: прекращение создания антиконституционного большинства, принятие императивного мандата для депутатов Верховной Рады, прекращение давления на Конституционный суд и немедленное рассмотрение им наиболее резонансных представлений, предоставление Универсалу законодательной силы (о том, как оформить Универсал в закон больше на съезде никто не говорил). Президент заявил: если эти требования не будут выполнены, то Верховная Рада будет распущена. Зал ревел, подстрекая Президента к роспуску. Даже это полуобещание роспуска воспринималось на ура. “Что это, я не поняла, - спросила меня, приглашенная на съезд сотрудница одного из посольств стран Западной Европы, - Они так радуются, потому что будет роспуск?” “Нет, это они так сильно хотят, чтобы был роспуск, - объяснила я ей, - Партия эта демократическая, а народ у нас эмоциональный и непосредственный, вот и шумят”.

Дальше выступали руководители областных организаций, которые были двумя руками за роспуск Верховной Рады. Хоть бы один был против, подумала я. И тут появился Петр Порошенко.

Петр Алексеевич сказал, что делегаты должны обратиться к Президенту с просьбой возглавить партию. “Если Ющенко будет первым в списке, то нам не будет нужен никакой Мороз”, - заявил он. Коснувшись вопроса изменений в уставе, Порошенко перешел к досрочным выборам. “Кое-кто говорит, что я против досрочных выборов, так это - ложь, - заявил Петр Алексеевич (а если бы и был против, то что в этом криминального - авт.), - Я просто за то, чтобы не ставить никаких ультиматумов Президенту, он сам должен принять решение”.

Дальше перешли к обсуждению кандидатуры председателя партии. Конечно, делегаты хотели де-юре закрепить председателем партии Виктора Ющенко. Об этом его просили почти все ораторы. Но камертоном будущего решения стало выступление Игоря Юхновского:

- Уважаемые делегаты, Президент должен оставаться Президентом всей Украины. Кроме того, как же он объявит о роспуске Рады, если будет лидером определенной политической силы. Давайте поддержим Вячеслава Кириленко.

Вячеслава Кириленко поддержал и сам Президент. Сказал, что он вместе со своей партией, заявил, что ему будет приятно, если в новом офисе Нашей Украины он будет иметь свой кабинет, но все они должны руководствоваться Конституцией, а согласно Основному закону он не может возглавлять партию.

Кириленко был избран председателем НСНУ 1176 голосами. Где-то полсотни делегатов голосовало против Кириленко. “Я считаю, в том, что коалиция поправляется, а оппозиция худеет, есть и вина председателя фракции, следует не только винить людей в предательстве, но и искать ошибки в своей работе, поэтому я был против”, - объяснил народный депутат Борис Беспалый.

После принятия основных решений пришел черед некого гарнира. Ну, например, баба Параска, которая, бедная, столько времени не могла выбрать между двумя политическими силами, наконец, определилась со своей партийной идентификацией. Ее заявление о вступлении в партию прочитал сам Виктор Ющенко, съезд проголосовал “за”, а Ющенко еще и расцеловал. (Ой, баба Параска, что скажут Юлия Владимировна? -авт.)

Дальше опять шли выступления. Я думала, что только журналисты получают филологическое удовольствие от выступлений Луценко, но поскольку к тому времени я сидела уже в первых рядах среди участников съезда, то слышала как после его сравненительных оборотов хихикают почтенные делегаты. Юрий Виталиевич традиционно сказал, что есть свершившийся факт неокучмизма, но народ уже не загнать в стойло. Он пообещал, что его Самоборона будет идти в одном списке с “Нашей Украиной”, окна Президента выходят на Майдан, барабаны бьют, народ в нетерпении... “Юра, ты забыл, еще и почки распускаются", - воскликнул кто-то из зала.

На сцену поднялся патриарх УПЦ КП Филарет. Он напомнил, что сегодня день воскресения Лазаря. И внезапно провел аналогию:

- Бог воскресил человека, который разложился, поэтому так воскресает сегодня “Наша Украина”.

Хоть бы кто-нибудь объяснил почтенному гостю, что “Наша Украина” всегда была скорее жива, чем мертва. К счастью, патриарх ограничился еще только одним сравнением.

- Демократия - это меч, - объявил Филарет.

- О, есть основания говорить, что он поддерживает досрочные выборы, - пошутили участники.

- Скажите, - спросила я Владимира Филенко, который сидел в одном из первых рядов, так будут выборы? И если - нет, что вы, координатор Комитета национального спасения, скажете Тимошенко? Вы же еще в пятницу требовали от Президента роспуска парламента.

- Все комментарии в понедельник, - услышала я в ответ.

- Господин Аваков, будут досрочные выборы? И верите ли вы в принятия императивного мандата? - обратилась я еще к одному политику.

- Вопрос выборов - открыт. А мандат принимать нужно, надеюсь, что свои выводы относительно этого даст Конституционный суд.

- А если все-таки будет введен императивный мандат, что вы сделаете с перебежчиками?

- На кол.

Съезд подходил к концу. “Как оцениваете атмосферу съезда?” - спросила Бориса Беспалого. “Я не поддержал кандидатуру Виктора Балоги на должность председателя партии, так же как не поддерживаю многие его идеи. Но менеджмент Виктора Ивановича Балоги был высококачественным, идея отчетно-выборной кампании партии, с выездом членов Совета партии в регионы, оказалась эффективной, плодотворной и очень помогла. Участники съезда были поинформированы относительно достаточно дискуссионных вопросов”, - сказал народный депутат.

О перспективе принятия премьером и коалицией всех требований Президента, которые содержались в его выступлении, мы опросили около десяти членов новоизбранного политсовета. Ведь от выполнения или невыполнения этих требований зависит роспуск или не роспуск парламента. Президент встречался с премьером в канун съезда: обсуждал ли он эти требования с Януковичем, и было ли получено согласие по каким-либо из этих вопросов? - спрашивали журналисты. Большинство опрошенных политиков отвечали приблизительно так: переговоры продолжаются, досрочные выборы - вопрос открытый, и только один из народных депутатов сказал, что пока “единство по отмеченным Президентом позициям с Януковичем не найдено”.

Кстати, в пользу прогноза о неподписании указа о досрочных выборах кое-кто из членов политсовета сказал, “если бы Президент готовился к выборам, он все-таки возглавил бы партию, возглавил поход на Киев и возглавил Майдан”. Опрошенные нами политики хоть и осторожно, но заявили, что конституционный ресурс влияния на Януковича не исчерпан. А значит переговоры премьера и Президента продолжаются...

Маша Мищенко