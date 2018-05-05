Два майдана. Чьи девки краше?

Вот и состоялся обещанный поход на Киев. Субботнего вечера с нетерпением ожидала «оранжевая» столица. Но «бело-голубые» решили сработать на опережение: митинг сторонников Виктора Януковича начался сегодня в час дня. Регионалы, коммунисты и социалисты живо заполнили Европейскую площадь, где начался концерт. Параллельно с этим сторонники коалиции принялись разбивать лагерь в Мариинском парке. Действовали технично, отработанными движениями устанавливая палатки. Раздавали пищу, доставляли минеральную воду, дабы было что пить вечером, хотя некоторым она явно требовалась прямо сейчас. Таким образом, Верховная Рада оказалась практически окруженной регионалами.

Несмотря на то, что собрание оппозиции было назначено на пять вечера, люди стали собираться с самого утра на Майдане Незалежности. Правоохранители старались не допускать проникновения больших групп народа ни в ту, ни в другую сторону Крещатика, разделив оппонентов четырьмя кордонами милиции. В пять часов начался митинг «оранжевый». Повеяло атмосферой конца 2004 года: на Майдане выступали те же люди, что выступали в то время, звучали те же лозунги и музыкальные группы. Интересно, что старый майданный волк Евгений Золотарев устало наблюдал за народными волнениями, поедая пицу на третьем этаже «Глобуса».

«Оранжевых» с каждой минутой становилось все больше, при том «бело-голубые» расходиться не спешили. И это чем-то напомнило события 1992 года в Душанбе, когда сторонники власти и оппозиции собирались на площадях Шахидон и Озоди. Несколько месяцев подряд исламисты и коммунисты сидели на своих майданах, находящихся в полукилометре друг от друга. Там все закончилось гражданской войной, здесь – выступлением Януковича. После того как премьер произнес речь перед своими сторонниками, они стали понемногу расходиться. Это произошло примерно в половине седьмого вечера. После чего на «оранжевом» выступили лидеры оппозиции. Жертв и разрушений нет.

Мы же ходили от одного майдана к другому, фотографировали лица, а когда посмотрели отснятое, то увидели, что у нас на кассете одни девчонки, причем как «бело-голубые», так и «оранжевые». Надо же, так вышло само собой. Мы долго спорили, какие из этих девушек лучше, а потом решили выложить на сайт с небольшими интервью.

Аня прибыла в Киев из Александрии Кировоградский области.

Она учится в Национальном техническом Университете на экономиста:

- Я приехала сюда специально, чтобы поддержать нашего лидера Виктора Януковича. Я сама член партии с 2004 года, и прибыла сюда вместе со своими друзьями. Нас, наверное, тут человек триста-четыреста.

Ирина – землячка Ани, она учится в Александрийском педагогический колледже на учителя начальных классов:

- Я приехала сюда, чтобы поддержать Виктора Федоровича, так как знаю, что только он может обеспечить процветание Украине.

Олеся сама из Славутича, учится в Киевском университете туризма, экономики и права:

- Я всегда поддерживала Виктора Федоровича и еще ни разу в нем не разочаровалась. Буду стоять тут за него.

А вот «оранжевые» девушки.

Леся - студентка Национального транспортного университета, Киев:

- Я здесь по трем причинам. Меня сюда привели Тимошенко, Ющенко и концерт. Я верю Юлии Владимировне и Виктору Андреевичу и хочу послушать хорошую музыку, а не ту попсу, которую крутят на Европейской площади.

Наташа - уроженка Одесской области, но учится в Киевском НАУ:

- Для меня идеалы Майдана – не пустой звук. Я верю Юлии Владимировне и готова идти за ней куда она скажет.

Оксана, Юля, Люда прибыли в Киев из Бахмача Черниговской области. Все они учатся в Нежине на парикмахеров.

- Может, вам нравится Тимошенко с профессиональной точки зрения? - спрашиваем мы. – Такая коса.

- И это тоже, - отвечают девчонки. – Но вообще мы согласны с ее платформой. Считаем, что Украина должна стать европейской страной и призываем всех поддержать ее и Виктора Андреевича.

Ну, что, украинец, настал час твоего выбора. С кем твое сердце: с Аней, Ирой и Олесей или с Лесей, Наташей, Оксаной, Юлей и Людой. Решай. От этого зависит твоя дальнейшая судьба.

Антон Зикора

Фото Дмитрия Стаховского