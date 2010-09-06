“Топ-20” невыполненных предвыборных обещаний возглавляет Партия регионов.

Об этом шла речь сегодня на пресс-конференции в УНИАН во время презентации Фундацией «Открытое общество» анализа законодательной работы парламентских фракций перед началом очередной сессии.

В частности, в составленном Фундацией рейтинге первые четыре места занимает Партия регионов: за невыполненные обязательства в области создания земельных аукционов, создания прозрачного рынка земли, предоставление всем работникам бюджетной сферы квартир в случае заключения ими рабочего контракта на 20 лет, относительно налоговых каникул для малого бизнеса.

На пятом-шестом местах - БЮТ с невыполненным обещанием принять Налоговый кодекс, который предусматривал бы снижение фискальной нагрузки, а также с обещанием строительства транзитного газопровода “Каспийский бассейн – Украина”. Далее идут шесть невыполненных предвыборных обещаний НУНС, в том числе обещание отмены депутатской неприкосновенности.

Затем места с 13-го по 15-е занимает КПУ, в том числе с обещанием отмены института президентства. С 16-го по 20-е расположился Блок Литвина с невыполненными обещаниями, в том числе относительно введения почасовой оплаты труда.

Аналитик Фундации «Открытое общество» Руслан СТАРОВОЙТЕНКО, говоря о логике составления этого рейтинга, отметил, что при ознакомлении с избирательными программами выяснилось, что конкретных обязательств, которые можно оценить по разным критериям, действующая коалиция имеет 44: по 15 - Блок Литвина и КПУ и 14 - Партия регионов.

Относительно оппозиции, то 23 такие обещания имеет НУНС, который во время выборов представлял действующего Президента. Меньше всего конкретных обещаний в предвыборной программе БЮТ. Эксперт начислил их только пять, остальные обещания содержались в программе лишь как декларация о намерениях.

Р.СТАРОВОЙТЕНКО отметил, что, таким образом, в “Топ-20” вошло лишь около 25% обязательств всех парламентских фракций, которые охватывают все сферы общественной жизни и прослойки общества.

Президент Фундации «Открытое общество» Леся ШЕВЧЕНКО выразила уверенность, что эти предвыборные обещания до конца каденции парламента реализовываться уже не будут. “По двум объективным причинам. Первая - у них реально осталось мало времени, поскольку какая-либо реформа может в полной мере реализоваться за два года, а у нас до конца каденции остались два года. Более того, мы знаем, что в бюджете на 2010 год не заложены никакие средства на проведение каких-либо реформ, а 2011 год будет посвящен подготовке к следующим парламентским выборам”, - отметила она.