Как бабу Параску в Нашу Украину принимали (фоторепортаж)

Как бабу Параску в Нашу Украину принимали (фоторепортаж)

22:45, 31 марта 2007
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На сегодняшнем съезде Нашей Украины делагати много чего успели. Выслушали речь Президента Виктора Ющенко и его отказ возглавить партию. Избрали своим председателем Вячеслава Кириленко. И приняли в партию бабу Параску...

На сегодняшнем съезде Нашей Украины делагати много чего успели. Выслушали речь Президента Виктора Ющенко и его отказ возглавить партию. Избрали своим председателем Вячеслава Кириленко. Еще 204 человека попали в "первый эшелон" - Совет партии. Обратились к Ющенко с требованием распустить Верховную Раду. И приняли в партию бабу Параску...

Нашеукраинцы в этот раз приняли довольно много решений, оставнихся “в наследство” еще от прошлого съезда
Неожиданно для большинства Президент зачитал заявление бабы Параски о принятии в ряды Нашей Украины
И за нее, и за принятие в НСНУ Ольги Герасимьюк и Станислава Аржевитина голосовали единогласно
А Петр Порошенко ходил словно в воду опущенный. Или не в воду...
Юрий Луценко, о котором вспомнил новый председатель НСНУ, сильно засмущался
От Президента так и не услышали главного – решения о роспуске Верховной рады
Первая речь Вячеслава Кириленко в статусе председателя НСНУ
...после горячих объятий и приветствий Президента
Ющенко горячо поддержал Патриарх киевский Филарет
Некоторые делегаты съезда, очевидно, не снимали оранжевую символику еще со времен президентских выборов
А некоторые прятались в тени
Перед окончанием съезда пели гимн
Фото Дмитрия Стаховского
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