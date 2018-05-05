Как бабу Параску в Нашу Украину принимали (фоторепортаж)

На сегодняшнем съезде Нашей Украины делагати много чего успели. Выслушали речь Президента Виктора Ющенко и его отказ возглавить партию. Избрали своим председателем Вячеслава Кириленко. Еще 204 человека попали в "первый эшелон" - Совет партии. Обратились к Ющенко с требованием распустить Верховную Раду. И приняли в партию бабу Параску...