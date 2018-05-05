Как бабу Параску в Нашу Украину принимали (фоторепортаж)
На сегодняшнем съезде Нашей Украины делагати много чего успели. Выслушали речь Президента Виктора Ющенко и его отказ возглавить партию. Избрали своим председателем Вячеслава Кириленко. И приняли в партию бабу Параску...
На сегодняшнем съезде Нашей Украины делагати много чего успели. Выслушали речь Президента Виктора Ющенко и его отказ возглавить партию. Избрали своим председателем Вячеслава Кириленко. Еще 204 человека попали в "первый эшелон" - Совет партии. Обратились к Ющенко с требованием распустить Верховную Раду. И приняли в партию бабу Параску...
|Нашеукраинцы в этот раз приняли довольно много решений, оставнихся “в наследство” еще от прошлого съезда
|Неожиданно для большинства Президент зачитал заявление бабы Параски о принятии в ряды Нашей Украины
|И за нее, и за принятие в НСНУ Ольги Герасимьюк и Станислава Аржевитина голосовали единогласно
|А Петр Порошенко ходил словно в воду опущенный. Или не в воду...
|Юрий Луценко, о котором вспомнил новый председатель НСНУ, сильно засмущался
|От Президента так и не услышали главного – решения о роспуске Верховной рады
|Первая речь Вячеслава Кириленко в статусе председателя НСНУ
|...после горячих объятий и приветствий Президента
|Ющенко горячо поддержал Патриарх киевский Филарет
|Некоторые делегаты съезда, очевидно, не снимали оранжевую символику еще со времен президентских выборов
|А некоторые прятались в тени
|Перед окончанием съезда пели гимн
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