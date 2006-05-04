Наша Украина и БЮТ разделили Тернопольскую область

В Тернопольской области по количеству председателей районных советов блок „Наша Украина” опередил Блок Юлии Тимошенко. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель Тернопольской областной государственной администрации Иван СТОЙКО.

По его данным, представители блока „Наша Украина” возглавили советы 9-ти районов (Бережанского, Борщевского, Густинского, Залищицкого, Козивского, Теребовлянского, Тернопольского, Пидгаецкого и Чертковского), представители БЮТ – 5 райсоветов (в Бучацком районе, Збаражском, Ланивецком, Кременецком и Монастырском). Председателем Шумского совета стал беспартийный депутат, который баллотировался в райсовет по списку Социалистической партии. Имена еще двух председателей районных советов – Зборивского и Пидволочисского – станут известны завтра.

И.СТОЙКО также заверил, что в ближайшее время блок „Наша Украина” определится с кандидатурой на должность председателя Тернопольского облсовета. „Время подгоняет, тем более, что БЮТ свою кандидатуру уже утвердил”, – сказал губернатор. Он отказался комментировать информацию, которая муссируется в городе, что блок „Наша Украина” может выдвинуть его кандидатуру на должность председателя облсовета. И.СТОЙКО только отметил, что где бы он ни работал, ему нигде не будет спокойно, потому что везде работает „с полной самоотдачей”.

По данным губернатора, первая сессия облсовета состоится в середине мая, ориентировочно, 15 мая.

Как сообщал УНИАН, по результатам выборов 26 марта, в Тернопольский облсовет попал БЮТ (54 депутата), блок “Наша Украина” (48), Украинский народный блок Костенко и Плюща (13) и Социалистическая партия Украины (5).