Добкин считает, что исчезнувший журналист будет найден живым

Председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил ДОБКИН считает, что исчезнувший главный редактор харьковской газеты «Новый стиль» Василий КЛИМЕНТЬЕВ будет найден живым.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.ДОБКИН сказал во время круглого стола с журналистами отечественных и зарубежных СМИ.

«Есть ряд моментов, которыми сегодня владеет следствие, наверное, которые будут очень интересны. Мне кажется, что когда это все закончится, а я уверен, что это все рано или поздно закончится, и по проведенным действиям, у меня есть высокая доля уверенности внутри, что будет найден живым и здоровым Василий Петрович КЛИМЕНТЬЕВ», - сказал М.ДОБКИН.

Он добавил, что «мы много интересного узнаем об истинных причинах всего произошедшего».

По словам губернатора, уголовное дело по статье «Убийство» было возбуждено исключительно для того, чтобы «иметь весь спектр оперативной деятельности, разрешенной милиции законом». По его словам, говорить о том, что у кого-то сегодня есть данные, что Василий КЛИМЕНТЬЕВ убит или мертв, нельзя. «Ни у кого таких данных нет - это все на уровне ряда версий, которые разрабатываются милицией», - напомнил М.ДОБКИН.

«Я уверен, глубоко в душе, и надеюсь на это, - еще раз подчеркнул М.ДОБКИН, - что Василия Петровича КЛИМЕНТЬЕВА рано или поздно найдут живым и здоровым. Либо он сам появится, живой и здоровый. Больше ничего не хочу говорить, потому что не обладаю никакой информацией, которая бы пролила свет, но держу расследование этого уголовного дела на личном контроле и в тех рамках, которые позволяет мне по закон – ежедневно интересуюсь, есть ли успехи, нужна ли какая-то помощь. Много сегодня серьезных людей и силовых структур занимаются расследованием этого уголовного дела. И дай Бог, чтобы его нашли живым и здоровым».

Как сообщал УНИАН, жена В.КЛИМЕНТЬЕВА сообщила об исчезновении мужа 12 августа. В ходе проверки установлено, что 11 августа В.КЛИМЕНТЬЕВ выехал из дома с неизвестным мужчиной на автомобиле «БМВ» серебристого цвета в неизвестном направлении.

Дзержинский райотдел милиции Харькова возбудил уголовное дело по статье 115 «преднамеренное убийство» Уголовного кодекса по факту исчезновения В.КЛИМЕНТЬЕВА.

Позже это дело было передано в Киев для расследования в Министерство внутренних дел.

17 августа милиция Харьковской области сообщила, что в лодке, которая плавала на Печенежском водохранилище, был найден мобильный телефон пропавшего журналиста.

31 августа заместитель министра внутренних дел Украины Василий ФАРИННИК заявил, что милиция отрабатывает восемь версий исчезновения В.КЛИМЕНТЬЕВА.

Газета «Новый стиль» занимается расследованиями на правовую тематику.