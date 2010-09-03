Неизвестные подожгли автомобиль лидера «Комитета обороны Одессы»

На окраине Одессы, в селе Корсунцы, неизвестные сожгли автомобиль лидера общественного движения «Комитет обороны Одессы» Сергея ГУЦАЛЮКА, который также возглавляет общественную организацию «Черноморское гайдамацкое объединение».

Как заявил он в интервью корреспонденту УНИАН, фактически ко времени прибытия к его частному дому бойцов пожарного расчета Суворовского райотделения МЧС Одессы автомобиль «Дэу Ланос» уже сгорел – «мои попытки совместно с соседями его спасти были тщетными».

В свою очередь, С.ГУЦАЛЮК заявил, что связывает происшествие «со своей общественно-политической деятельностью, прежде всего в контексте противостояния структур, которыми он руководит в Одессе, местным антиукраинским силам». Он добавил: «Никаких конфликтов по работе или с соседями у меня не было и нет».

Комментируя УНИАН происшествие, председатель одесской облорганизации Украинской народной партии Андрей КАРПЕНКО назвал уничтожение автомобиля С.ГУЦАЛЮКА, который также является координатором облорганизации Общественной инициативы «Оновлення країни», «ничем иным, как попыткой предвыборного запугивания лидеров и активистов политических сил».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Комитета обороны Одессы», по словам С.ГУЦАЛЮКА, после трехчасового осмотра автомобиля сотрудники лаборатории при МЧС отметили, что причиной возгорания был поджог.