Стрельба из пушек по воробьям

Вот что отечественные политики умеют едва ли не лучше всего, так это – пугать. Обстоятельно и со вкусом. И пугаться. И в ответ на испуг стрелять из пушек по воробьям…

С чего все началось? 28 марта глава Секретариата Президента Виктор Балога заявил журналистам, что в случае необходимости, так сказать, готов подготовить проект указа Президента о роспуске парламента. Фактически высокопоставленный чиновник использовал свое служебное положение и возможности СМИ для того, чтобы сообщить о том, что он намерен отрабатывать свое жалование. Подготовка документов для главы государства – часть обязанностей Секретариата, и это ни для кого не секрет.

А уже 29 марта начинается откровенный паноптикум и массовая истерия. Парламент собирается на экстренное заседание, где вице-спикер Адам Мартынюк зачитывает, якобы, указ Президента о роспуске парламента. Как сказал сам Мартынюк, документ, добывали, мол, колоссальными усилиями и едва ли не с риском для жизни. Под пулями, можно сказать, в зубах из Секретариата вынес... И это при том, что еще часов в 12 того же дня мог бы спокойно “слизать” этот, с позволения, сказать документ из Интернета.

Сразу стоит заметить, что "Зеркало недели"предполагает, что авторство этого документа принадлежит людям из окружения Юлии Тимошенко. И даже называет наиболее вероятного претендента на "авторское право" - Виктора Швеца - нардепа из фракции БЮТ.

Впрочем, отметим и то, что "интернетовско-мартынюковская" версия указа Президента совершенно не похожа на указы Президента. Ни по стилю, ни по объему. Среди официальных документов, издаваемых канцелярией главы государства, крайне редко встречаются бумаги объемом более одной страницы текста. Это во-первых. А во-вторых: 12 абзацов с пояснениями мотивов, по которым Президент подписывает (подписал / собирается подписать) данный документ – и вовсе нонсенс для “продукции” Секретариата Президента. В-третьих: в “указе” нет ни одной ссылки на 90 статью Конституции – единственную, в которой перечислены все возможные причины досрочного прекращения полномочий Верховной Рады. Из достойных упоминания есть разве что ссылка на статью 83, которая регламентирует, в том числе, и принципы построения парламентской коалиции.

Проблема в том, что нарушение статьи 83 отдельными депутатами или же группой депутатов, согласно статье 90, не может караться роспуском парламента. Все указанные в основном законе основания для роспуска: и невозможность в течение 30 дней собрать парламент на пленарные заседания, и неспособность Рады сформировать Кабмин за 60 дней с момента отставки правительства, и неспособность в течение месяца сформировать коалицию – указывают на недееспособность парламента. А не на нарушения законов, регламента и прочих нормативных документов отдельными его представителями.

Казалось бы, на этом можно было и закончить прения. Но нет...

Президент Виктор Ющенко в Луганске совершенно справедливо замечает, что действия депутатов, написавших личные заявления о вступлении в парламентское большинство, открыто нарушают Конституцию. Также с полным основанием он говорит и о политическом решении как о единственно возможном на сегодня способе проведения досрочных выборов. Но... не отрицает сам факт существования проекта президентского указа о роспуске.

Премьер Виктор Янукович в Донецке отрицает саму возможность подписания указа о роспуске как неконституционного документа, как минимум до решения Конституционного Суда, который должен постановить, является ли индивидуальное членство причиной для роспуска парламента, или нет. И выражает уверенность в том, что правительству с Президентом всегда удасться достичь взаимопонимания. И тут же обвиняет Ющенко в том, что он следует в кильватере Тимошенко. Заодно досталось “авантюристам и политиканам”, которых народ все равно не поддержит.

Мартынюк на экстренном заседании Верховной Рады заявляет о своей уверенности в том, что Ющенко никогда не подпишет указ о роспуске парламента. И тут же грозится принять решение ВР о досрочном роспуске тех местных советов, которые уже призвали Президента распустить парламент, либо только собираются это сделать. Причем, предупреждение звучит в весьма грубой форме, мол, будут прыгать, так допрыгаются.

Советник Президента Роман Зварич пригрозил уголовной ответственностью тем, кто не собирается выполнять указ Ющенко о роспуске ВР. Как будто на следующий же день после подписания такого документа на дверях центрального входа в парламент должен был появиться огромный амбарный замок! Как бы кому ни хотелось, но полномочия ВР прекращаються в день принятия присяги парламентом нового созыва (статья 90 Конституции). Других вариантов попросту не предусмотрено. То есть, как минимум два месяца в случае назначения досрочных выборов, Рада имеет полное право собираться, принимать законы и в свое удовольствие пытаться “вкатать” импичмент Президенту. Выйдет, или нет – другой вопрос. Разве что БЮТ объединится с Партией Регионов. Но крови Ющенко они могут попортить изрядно.

Юлия Тимошенко продолжает настаивать, что переданный в Секретариат Президента ящик обращений к Ющенко с требованиями распустить парламент – само по себе достаточное основание для подписания указа. Даже без решения Конституционного суда.

Коалиция заявляет о готовности распустить Центризбирком и передает свои ящики с требованиями не распускать Раду.

Один митинг отговорился 30 мая, еще два назначены на следующий день. Страсти накаляются. Что дальше?

31 марта на съезде НСНУ Ющенко заявил, что подпишет указ о роспуске Верховной Рады, если парламентское большинство не возобновит свою деятельность на конституционной основе. Президент пояснил, что требует прекратить формирование провластной коалиции на основе индивидуального членства и принять закон об императивном мандате в ВР (запретить депутатам межфракционные переходы).

Правда, непонятным осталось, что же Президент предполагает делать с теми нардепами, что уже подписали индивидуальные заявления о членстве в коалиции. Но это – не главное. Поразительно, почему юристы партий большинства не додумались до буквально лежащего на поверхности решения? Если индивидуальное членство в коалиции нарушает Конституцию, а это действительно так, следует отозвать все заявления “политических беженцев” из оппозиционных фракций, взамен предложив им написать, скажем заявления о добровольном “конструктивном сотрудничестве” с коалицией. Тимошенко считает, что этих депутатов перекупили? Пусть так. И что за беда? Разовая оплата за переход трансформиуется в “сдельную” за каждое голосование. По закону все будет верно – не подкопаешься. По факту – не изменится ровным счетом ничего.

Можно предположить, что Ющенко подпишет указ, после которого поиск основания для импичмена будет уже лишним? Ведь факт нарушения Конституции ее же гарантом станет очевидным для всех. Сомнительно, что долгое время пытавшийся стоять над схваткой Президент пойдет на такой шаг. Но искусственно подогреваемый накал страстей может подтолкнуть его к точке невозвращения.

Допустим даже никто после этого протестовать против роспуска Рады не будет. И что?

Досрочные выборы никаких кардинальных перемен в политический расклад в парламенте не принесут, судя по последним данным Центра Разумкова. Партия Регионов на досрочных выборах набрала бы 18,6%, БЮТ - 15,4%, Наша Украина - 7,3%, СПУ - 3,3%, КПУ - 5,5%.

С учетом того, что выборы у нас теперь пропорциональные и все “недобранные” места в Раде делятся между прошедшими в парламент партиями, имеем 168 мест в распоряжении ПР, 137 – у БЮТ, 65 мандатов – у Нашей Украины, 50 – у КПУ, 30 – у СПУ.

То есть, регионалы, СПУ и КПУ могут повторить нынешнюю коалицию. НУ и БЮТ до большинства не добирают. Единственный шанс у нынешней оппозиции – вернуть себе расположение социалистов, только тогда они получат право формировать правительство. Все это – последние парламентские выборы и развитие ситуации после них. Дубль два.

Очевидно же, что все озвученные на данный момент политиками идеи не дают возможности найти выход из ситуации.

А митинги, призывы и взаимные подначки, выходит, - не более, чем знаменитое “Леопольд, выходи, подлый трус...”?

Елена Перегуда