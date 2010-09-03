Эксперт считает, что скандал с уходом Тигипко от Азарова неминуем

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ считает, что в ближайшее время можно ожидать обострения противоречий внутри правительственной команды, которое обозначится отставкой вице-премьер-министра Украины Сергея ТИГИПКО по причине непреодолимых расхождений в вопросе экономических реформ в стране.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН комментарии А.ГОЛОБУЦКОГО относительно инициативы КПУ отправить С.ТИГИПКО в отставку.

«Скандал с уходом ТИГИПКО из правительства АЗАРОВА неминуем. Только с такой площадки лидер «Сильной Украины» сможет войти в избирательный процесс и обеспечить приемлемые результаты для своей партии. Это будет означать, что обязательно прозвучат тезисы относительно непреодолимости противоречий внутри правительства, неготовности власти к полноценным и последовательным реформам, доминированию принципов политической целесообразности и социального популизма в мотивации деятельности Кабинета министров», - убежден эксперт.

По мнению А.ГОЛОБУЦКОГО, такой сценарий имеет определенные риски и для самого С.ТИГИПКО, который может «выдохнуться» на стадии местных выборов, не сохранив свой рейтинг до парламентских выборов.

«В случае, если ТИГИПКО выступит с демаршем сегодня, сделав ставку на местные выборы, он рискует «уронить» свой рейтинг к выборам парламентским, поскольку поддерживать виртуальными методами мотивацию колеблющегося избирателя до бесконечности невозможно. В этом случае ТИГИПКО может повторить судьбу ЮЩЕНКО, превратившись в очередное крупное идеологическое разочарование», - считает А.ГОЛОБУЦКИЙ.