«Союз-Виктан» поддержит Чемпионат мира по хоккею 2006

На Чемпионате Мира по хоккею в Риге, Национальные хоккейные сборные Украины, России и США будут выступать при поддержке компании «Союз-Виктан».

5 мая стартует юбилейный 70-й Чемпионат мира по хоккею. В этом году этот традиционный ежегодный турнир пройдет в столице Латвии Риге с 5 по 21 мая. Чемпионат мира проводится на двух ледовых аренах: «Сконто-Арене» (вместимость 6 500 человек) и новом дворце, построенном специально к первенству мира, «Арене Рига» (вместимость 12 500 зрителей).

Открытие Чемпионата Мира -2006 состоится в «Арене Рига» 5 мая в 21:00. Согласно правилам Международной Федерации Хоккея церемония открытия продолжится 15 минут, на которой, талисман Чемпионата - бобер RIX, поприветствует хоккейных болельщиков, а лучшие фигуристы Латвии покажут свое мастерство, неся национальные флаги 16-ти команд участниц. Откроет Чемпионат Мира 2006 игра сборных Латвии и Чехии.

Сборная Украины поехала на Чемпионат Мира в составе из 25-ти игроков, которые внесены в официальную заявку. Это вратари: Игорь Карпенко, Александр Фёдоров, Константин Симчук.

Защитники: Сергей Климентьев, Вячеслав Завальнюк, Артём Остроушко. Юрий Гунько, Денис Исаенко, Юрий Наваренко, Василий Полоницкий, Андрей Срюбко.

Нападающие: Сергей Варламов, Виталий Доника , Юрий Дьяченко, Константин Касянчук , Андрей Михнов, Вадим Шахрайчук , Василий Бобровников, Виталий Литвиненко, Валентин Олецкий , Александр Матерухин, Олег Шафаренко, Борис Проценко, Роман Сальников, Виталий Семенченко .

Итого: 3 голкипера, 8 защитников и 14 нападающих, из которых в заявку на матч может быть внесено только 22 фамилии.

Напомним, что соперниками украинцев, которые играют в группе «В», стали сборные Швеции, Швейцарии и Италии. С ними жёлто-синим предстоит сыграть, соответственно, 6-го, 8-го и 10-го мая.

Компания «Союз-Виктан», организует информационную поддержку Чемпионата Мира 2006. В том числе и трансляции матчей на телеканале «Интер». В субботу 6 мая в 23.00 на телеканале «Интер» украинские зрители смогут увидеть первый матч с участием нашей сборной: Украина-Швеция. Для заинтересованных представителей СМИ компания «Союз-Виктан» будет регулярно предоставлять информацию о ходе Чемпионата, в том числе и фотографии ярких игровых моментов с матчей с участием сборных Украины, России, США и других национальных команд.

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