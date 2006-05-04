Председатель Севастопольской ГГА Иванов лечит сердце

Председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей ИВАНОВ продолжает находиться на стационарном лечении в Республиканском диагностическом центре АРК, куда он был госпитализирован 18 апреля.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе председателя горгосадминистрации. (УНИАН: причиной госпитализации С.ИВАНОВА стало резкое повышение давления и сердечная недостаточность).

По информации пресс-службы, врачи порекомендовали С.ИВАНОВУ продолжить лечебный курс, и, очевидно, председатель горгосадминистрации не будет принимать участие в мероприятиях в честь Дня Победы. Обязанности председателя горгосадминистрации продолжает исполнять его первый заместитель Игорь ЛОКТИОНОВ.

Как сообщал УНИАН, согласно официальной информации Кабинета Министров Украины, С.ИВАНОВ был среди тех трех губернаторов, в отношении которых премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ недавно направил представление на освобождение от должности "в связи с ухудшением показателей социально-экономического развития региона". Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня сообщил журналистам, что подпишет указы об увольнении руководителей Киевской и Ривненской областных государственных администраций Евгения ЖОВТЯКА и Василия ЧЕРВОНИЯ.