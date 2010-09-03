Коммунисты «завалят» в парламенте повышение пенсионного возраста?

Народные депутаты от КПУ не будут голосовать в парламенте за повышение пенсионного возраста.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции в Донецке народный депутат, первый секретарь Донецкого обкома КПУ Николай КРАВЧЕНКО.

Он отметил, что на Украину оказывается «давление Мирового валютного фонда очень сильное по ряду позиций, не только по увеличению пенсионного возраста», но коммунисты уже определились в том, что не будут голосовать за предлагаемое увеличение пенсионного возраста.

Н.КРАВЧЕНКО сказал: «На данный момент мы однозначно говорили и предупредили коалицию о том, что мы голосовать за это повышение не будем». Он добавил: «Может быть, там что-то изменится, может быть, там какие-то будут… Но на сегодняшний день в том виде, в котором подают повышение пенсионного возраста для женщин, мы голосовать не будем».

Кроме того, Н.КРАВЧЕНКО заявил, что КПУ «настоятельно просит» Кабинет министров довести до МВФ позицию коммунистов.

«Наша позиция такова: почему они нам диктуют требования? Это наше внутреннее дело, - сказал Н.КРАВЧЕНКО. - Вы требуете возврата долга, мы вам даем гарантии в цифрах, в бюджетном варианте и т. д. Почему вы думаете, что те меры, которыми вы заставляете нас сегодня это делать (повышать пенсионный возраст – УНИАН), они будут гарантировать возврат долга?».

Н.КРАВЧЕНКО заявил, что Кабмин должен выяснить все эти вопросы с МВФ и не прибегать к повышению пенсионного возраста, учитывая и так далеко не самую высокую продолжительность жизни украинцев.