Данилишин кивает на подчиненных: без их виз ничего не подписывал

Экс-министр экономики Богдан Данилишин заявляет, что лично к нему не попадали никакие документы, относительно государственных закупок.

"Было временное положение о проведении госзакупок и никакие документы, о которых идет речь, ко мне не попадали", - сказал он в интервью изданию Kyiv Post.

Данилишин заявляет, что документы попадали в канцелярию Минэкономики и расписывались на соответствующие департаменты, отвечающие за проведение процедуры.

Департамент закупок и юридический департамент проводили соответствующие оценки тех или иных документов на предмет соответствия положению о проведении закупок.

После визирования директоров соответствующих департаментов и рядовых специалистов эти документы попадали на подпись в соответствии с распределением обязанностей между должностными лицами.

"Поэтому говорить о каких-либо моих контактах с лицами, которые проводили закупки, думаю нецелесообразно и нелогично", - заявил экс-министр.

"Я говорю о закупках в целом, ибо меня не интересует, это было для Минобороны или это были какие другие закупки. Я подписывал все документы, уже когда были соответствующие визы ведущих специалистов Минэкономики", - рассказал Данилишин.

Украинская правда