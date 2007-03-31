Порошенко: Наша Украина не имеет права требовать от Ющенко роспуска парламента

Народный депутат, член фракции "Наша Украина" Петр ПОРОШЕНКО считает, что политическая партия "Народный Союз “Наша Украина" не должна диктовать свои условия Президенту по поводу подписания указа о роспуске парламента.

Об этом он заявил сегодня в интервью журналистам до начала съезда политической партии "Народный Союз Наша Украина", передает корреспондент УНИАН.

По словам П.ПОРОШЕНКО, на Президенте лежит намного больше ответственности, чем на других членах партии. «И партия должна поддержать тот выбор, который сделает Президент», - сказал он.

Народный депутат отметил, что партия может принять решение и ультимативно требовать роспуска ВР. «Представьте себе, что партия примет решение с жестким ультимативным условием к Президенту, а Президент его не выполнит. Представьте себе, в какой ситуации тогда будет партия», - сказал П.ПОРОШЕНКО.