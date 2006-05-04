Парламентские выборы стоили больше миллиарда

Центральная избирательная комиссия приняла решение о возврате партиям-победителям 126 млн. 853 тыс. грн., израсходованных на избирательную кампанию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель ЦИК Ярослав ДАВЫДОВИЧ сегодня в ходе заседания комиссии.

Партии регионов будет возвращено 35 млн. грн., БЮТ – 13 млн. 500 тыс. грн., «Нашей Украине» - 35 млн. грн., СПУ – 35 млн. КПУ – 8 млн. 352 тыс. грн.

«ЦИК предлагает включить эти средства в проект государственного бюджета на 2007 год и в случае утверждения бюджета Верховной Радой затраты на избирательную кампанию будут партиям возвращены», - сказал Я.ДАВЫДОВИЧ.

Председатель ЦИК уточнил, что объем планируемых к возврату средств определялся на основе финансовых отчетов партий об их расходах на агитационную кампанию. «Все финансовые отчеты были поданы в установленный срок и в соответствии с определенным законодательством порядке», - сообщил он.

Я.ДАВЫДОВИЧ отметил, что наибольшие затраты на избирательную кампанию осуществила Партия регионов – 112 млн. 698 тыс., блок «Наша Украина» - 74 млн. 96 тыс., Народный блок Литвина – 68 млн. 827 тыс., СПУ – 35 млн. 357 тыс. грн., «Оппозиционный блок НЕ ТАК!» - 34 млн. 588 тыс. грн. БЮТ потратил 13 млн. 500 тыс. грн. и Коммунистическая партия Украины – 8 млн. 352 тыс. грн. По информации ЦИК, политическая партия «Вперед, Украина» и Украинская национальная ассамблея вообще не финансировали своей избирательной кампании.

«Таким образом, с учетом бюджетных средств общая стоимость парламентских выборов составляет 1 млрд. 100 млн. грн.», - резюмировал Я.ДАВЫДОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, по Закону, партии, которые преодолели трехпроцентный барьер, имеют право на возмещение потраченных на парламентскую кампанию средств.

Компенсация потраченных на агитацию средств составляет не больше 100 тысяч минимальных зарплат, то есть около 35 млн. грн.