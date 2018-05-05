Как регионалы объединяли Украину (фоторепортаж)

Общество кипит. Или, по крайней мере, закипает. Сегодня в метро опять услышал политические споры. Чего не помню, пожалуй, с начала 2005-го.

Выхожу на Крещатик – чувствую полное дежавю – два майдана, причем на тех же местах, где и больше двух лет назад. Но первый - оранжевый – пока молчит. Только флаги, словно копья, смотрят в разные стороны.

Голубой, на Европейской площади, уже кипит. Это коалиция собрала Форум национального единства. Приёмчики старые: по Крещатику шумно ездят автомобили с флагами Партии регионов.

С голубого экрана, установленного на “Европейке”, видно лицо Лили Подкопаевой. Она в голубом свитре и говорит о единении нации. Кандидатка в спортивную сборную Верховной Рады?

Иду вдоль периметра площади. Довольно много людей, заметно, что преимущественно из регионов, очень много крестьян. Но сразу вырисовываются две категории. Молодежь – явно пэтэушники, это можно прочитать по их спортивным костюмам, неизменной бутылке пива в одной руке и сигарете – в другой. Они сидят, общаются. Другие – пенсионеры, чаще сельские. Это настолько ясно, что «до ворожки не ходи». Между ними снуют юноши и девушки с блокнотами, авторучками и какими-то списками с подписями.

Слушаю ораторов – оказывается, бело-голубые собрались для того, чтобы “объединить Украину и помочь Президенту“.

На сцене – чуть ли не всё правительство, которое ради такого события устроило себе выходной. И все по очереди об этом говорят. Люди внимательно слушают. В толпе - знакомое лицо: баба Параска только что вышла из Украинского дома, где заседала вместе с Комитетом национального спасения. Слушает Шуфрича, плюется.

И вот… Площадь взрывается аплодисментами: на сцену выходит Янукович. Сокрушается, что, мол, приходится заниматься не делами, а разговорами, но признает, что разговор полезный. Рассказывает, что говорил с Ющенко, и тон у Президента - мирный. Включается музыка, и все весело пританцовывают. Правда, недолго. Потому что концерта нет, коалицианты решили блюсти пост: впереди Страстное воскресенье.

Пока люди собираются в колонны, начинаются жесткие дискуссии в формате “а ваша Юля! – А ваш Янукович!”. Вот оно, единение...