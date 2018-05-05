Как регионалы объединяли Украину (фоторепортаж)
Пока люди собираются в колонны, начинаются жесткие споры в формате “А ваша Юля! – А ваш Янукович!” Вот оно, единение...
Общество кипит. Или, по крайней мере, закипает. Сегодня в метро опять услышал политические споры. Чего не помню, пожалуй, с начала 2005-го.
Выхожу на Крещатик – чувствую полное дежавю – два майдана, причем на тех же местах, где и больше двух лет назад. Но первый - оранжевый – пока молчит. Только флаги, словно копья, смотрят в разные стороны.
|На митинге много говорили о необходимости консолидации ветвей власти, и... ”громили” оппозицию
Голубой, на Европейской площади, уже кипит. Это коалиция собрала Форум национального единства. Приёмчики старые: по Крещатику шумно ездят автомобили с флагами Партии регионов.
С голубого экрана, установленного на “Европейке”, видно лицо Лили Подкопаевой. Она в голубом свитре и говорит о единении нации. Кандидатка в спортивную сборную Верховной Рады?
|Регионалка Анна Герман была ”главным диджеем” Форума национального единства
Иду вдоль периметра площади. Довольно много людей, заметно, что преимущественно из регионов, очень много крестьян. Но сразу вырисовываются две категории. Молодежь – явно пэтэушники, это можно прочитать по их спортивным костюмам, неизменной бутылке пива в одной руке и сигарете – в другой. Они сидят, общаются. Другие – пенсионеры, чаще сельские. Это настолько ясно, что «до ворожки не ходи». Между ними снуют юноши и девушки с блокнотами, авторучками и какими-то списками с подписями.
|Пенсионеры - неизменный ”атрибут” современных массовых собраний
|Ну и молодежь, само собой. Советский обычай прогуливать занятия по кинотеатрам вытеснило посещение массовых акций
Слушаю ораторов – оказывается, бело-голубые собрались для того, чтобы “объединить Украину и помочь Президенту“.
|Непроизвольная оговорка вице-спикера ВР Адама Мартынюка насчет ”первого, но не последнего повышения тарифов и цен” (после он поправился: ”социальных выплат”) некоторых заставила задуматься
На сцене – чуть ли не всё правительство, которое ради такого события устроило себе выходной. И все по очереди об этом говорят. Люди внимательно слушают. В толпе - знакомое лицо: баба Параска только что вышла из Украинского дома, где заседала вместе с Комитетом национального спасения. Слушает Шуфрича, плюется.
|Лидера ПР Виктора Януковича, который зашел на митинг между двумя встречами со своим тезкой - Президентом Ющенко - встретили аплодисментами и нестройными выкриками
|Виктор Янукович довольно удачно сходил в народ. В желающих подержаться за премьера недостатка не было
И вот… Площадь взрывается аплодисментами: на сцену выходит Янукович. Сокрушается, что, мол, приходится заниматься не делами, а разговорами, но признает, что разговор полезный. Рассказывает, что говорил с Ющенко, и тон у Президента - мирный. Включается музыка, и все весело пританцовывают. Правда, недолго. Потому что концерта нет, коалицианты решили блюсти пост: впереди Страстное воскресенье.
|Судя по настроению и плакату этой дамы, до консолидации общества нам еще далеко...
Пока люди собираются в колонны, начинаются жесткие дискуссии в формате “а ваша Юля! – А ваш Янукович!”. Вот оно, единение...
|Молодежь всегда получает удовольствие от митинга. Даже если и не на митинге...
|Политические баталии - это само собой. Но от реалий жизни никуда не деться...
Андрей Кравченя Фото Дмитрия Стаховского
Фото Дмитрия Стаховского