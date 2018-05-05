Как регионалы объединяли Украину (фоторепортаж)

Как регионалы объединяли Украину (фоторепортаж)

19:19, 30 марта 2007
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Пока люди собираются в колонны, начинаются жесткие споры в формате “А ваша Юля! – А ваш Янукович!” Вот оно, единение...

Общество кипит. Или, по крайней мере, закипает. Сегодня в метро опять услышал политические споры. Чего не помню, пожалуй, с начала 2005-го.

Выхожу на Крещатик – чувствую полное дежавю – два майдана, причем на тех же местах, где и больше двух лет назад. Но первый - оранжевый – пока молчит. Только флаги, словно копья, смотрят в разные стороны.

 

На митинге много говорили о необходимости консолидации ветвей власти, и... ”громили” оппозицию

Голубой, на Европейской площади, уже кипит. Это коалиция собрала Форум национального единства. Приёмчики старые: по Крещатику шумно ездят автомобили с флагами Партии регионов.

С голубого экрана, установленного на “Европейке”, видно лицо Лили Подкопаевой. Она в голубом свитре и говорит о единении нации. Кандидатка в спортивную сборную Верховной Рады? 

 

Регионалка Анна Герман была ”главным диджеем” Форума национального единства

Иду вдоль периметра площади. Довольно много людей, заметно, что преимущественно из регионов, очень много крестьян. Но сразу вырисовываются две категории. Молодежь – явно пэтэушники, это можно прочитать по их спортивным костюмам, неизменной бутылке пива в одной руке и сигарете – в другой. Они сидят, общаются. Другие – пенсионеры, чаще сельские. Это настолько ясно, что «до ворожки не ходи». Между ними снуют юноши и девушки с блокнотами, авторучками и какими-то списками с подписями. 

 

Пенсионеры - неизменный ”атрибут” современных массовых собраний

Ну и молодежь, само собой. Советский обычай прогуливать занятия по кинотеатрам вытеснило посещение массовых акций
 

Слушаю ораторов – оказывается, бело-голубые собрались для того, чтобы “объединить Украину и помочь Президенту“. 

 

Непроизвольная оговорка вице-спикера ВР Адама Мартынюка насчет ”первого, но не последнего повышения тарифов и цен” (после он поправился: ”социальных выплат”) некоторых заставила задуматься

На сцене – чуть ли не всё правительство, которое ради такого события устроило себе выходной. И все по очереди об этом говорят. Люди внимательно слушают. В толпе - знакомое лицо: баба Параска только что вышла из Украинского дома, где заседала вместе с  Комитетом национального спасения. Слушает Шуфрича, плюется. 

 

Лидера ПР Виктора Януковича, который зашел на митинг между двумя встречами со своим тезкой - Президентом Ющенко встретили аплодисментами и нестройными выкриками

Виктор Янукович довольно удачно сходил в народ. В желающих подержаться за премьера недостатка не было

И вот… Площадь взрывается аплодисментами: на сцену выходит Янукович. Сокрушается, что, мол, приходится заниматься не делами, а разговорами, но признает, что разговор полезный. Рассказывает, что говорил с Ющенко, и тон у Президента - мирный. Включается музыка, и все весело пританцовывают. Правда, недолго. Потому что концерта нет, коалицианты решили блюсти пост: впереди Страстное воскресенье. 

 

Судя по настроению и плакату этой дамы, до консолидации общества нам еще ой как далеко...

Пока люди собираются в колонны, начинаются жесткие дискуссии в формате “а ваша Юля! – А ваш Янукович!”. Вот оно, единение... 

 

Молодежь всегда получает удовольствие от митинга. Даже если и не на митинге...

Политические баталии - это само собой. Но от реалий жизни никуда не деться...

Андрей Кравченя

Фото Дмитрия Стаховского

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