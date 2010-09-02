Наливайченко требует привлечь Табачника к уголовной ответственности

Общественная инициатива “Обновление страны” обратится в Генеральную прокуратуру Украины с требованием привлечь к уголовной ответственности министра образования и науки Дмитрия ТАБАЧНИКА за нарушение закона и отрицание установленного украинским судом факта, что Голодомор 1932-33 годов был актом геноцида украинского народа.

Как сообщили УНИАН в Общественной инициативе “Обновление страны”, по словам ее координатора Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО, заявление министра образования относительно Голодомора прямо противоречит статье 2 Закона “О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине”, в которой определено: “Публичное отрицание Голодомора 1932-1933 годов в Украине признается надругательством над памятью миллионов жертв Голодомора, унижением достоинства украинского народа и является противоправным”.

“Обновление страны” призывает народных депутатов Украины, особенно от Донецкой, Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Николаевской, Херсонской областей, вынести на рассмотрение Верховной Рады постановление об освобождении Д.ТАБАЧНИКА от должности министра за нарушение украинского законодательства. “В 1932-33 годах именно в этих регионах массово убивали голодом миллионы наших земляков и родственников, взяв голодные села в блокаду карательными отрядами ГПУ”, - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он напомнил, что украинский суд в январе 2010 года в соответствии со статьей 6 Конвенции ООН “О предотвращении преступлений геноцида и наказании за него” признал факт геноцида и назвал его организаторов, которые с целью подавления национально-освободительного движения в Украине в период 1932-33 гг. преднамеренно организовали это преступление.

Координатор “Обновления страны” подчеркнул: “Чиновники, которые отрицают факт преступления, совершают противоправно и подпадают под юрисдикцию Международного суда в Гааге. Те, кто отрицает, что в Украине в 1932-1933 годах в окружении вооруженных формирований от голода погибли наши деды и прадеды, покрывают преступников и оправдывают преступления против человечности”.