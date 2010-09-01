Рыбачук: власть обезьянничает, но Хорошковский не Путин

Бывший вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции, председатель наблюдательного совета Фонда «Общественность» Олег РЫБАЧУК считает, что действующая украинская власть проиграет бой за свободу слова.

Об этом он заявил сегодня в эфире телеканала ТВi, сообщает пресс-служба канала.

«Власть проиграет бой за свободу слова... Во-первых, она не имеет стратегии в этом, ...во-вторых, за год до Евро-2012 здесь будут десятки тысяч корреспондентов», - сказал он.

По мнению О.РЫБАЧУКА, украинская власть "обезьянничает путинский вариант, но ХОРОШКОВСКИЙ далеко не ПУТИН".

Также он выразил убеждение, что «политиков не убедить в том, что они недемократические». «Даже движение ХАМАС, когда его обвиняют в недемократии, оно этого не признает и говорит почти такие же вещи, как говорит ПУТИН или нынешний наш президент», – отметил О.РЫБАЧУК.

Он уверен, что власть может остановить наступление на свободу слова только тогда, «когда почувствует сопротивление». Такое сопротивление "зачистке информационного пространства" властью, по мнению эксперта, должны оказывать общественность и СМИ - «сопротивление информационное, внутреннее и международное».