Кто руководит "Русским блоком"?

В Высшем административном суде Украины завершилось рассмотрение дела, связанного с вопросом легитимности избрания руководства партии «Русский блок».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе партии, в декабре 2009 года Министерство юстиции Украины приняло к сведению информацию о смене руководителя партии «Русский блок». Минюст внес соответствующие изменения в Реестр политических партий Украины. Председателем «Русского блока» стал тогда депутат Севастопольского городского совета Геннадий БАСОВ (решение об избрании нового лидера было принято VIІ съездом партии 20 июля 2009 года).

По информации пресс-службы, в то же время, «бывший председатель партии Александр СВИСТУНОВ пытался оспорить это решение в различных судах». Состоялось несколько заседаний различных судебных инстанций. Коллегия судей Высшего административного суда Украины под руководством судьи О.КРАВЧЕНКО 31 августа отказала А.СВИСТУНОВУ в его кассационной жалобе, и оставила в силе предыдущие решения.

Решения Высшего административного суда Украины являются окончательными и обжалованию не подлежат. «Таким образом, легитимным председателем Партии «Русский блок», как и решил съезд партии, является Г.БАСОВ», - говорится в пресс-релизе.