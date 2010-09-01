Гриценко о Хорошковском, Тигипко и группе поддержки Фирташа

Народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО убежден, что представители крупного бизнеса не должны быть у власти. Об этом А.ГРИЦЕНКО заявил в эфире ТВi, сообщает пресс-служба телеканала.

“Я предупреждал, что назначение ХОРОШКОВСКОГО (председателем Службы безопасности Украины – УНИАН) будет иметь крайне негативные последствия, потому что это миллиардер, это человек, который имеет один из самых крупных бизнесов в стране и имеет интерес к медийному рынку, медийный магнат".

Он также прошелся и по вице-премьеру Сергею ТИГИПКО. "Не должен быть крупный бизнес во власти, потому что от того, что С.ТИГИПКО во власти, мы видим, какой Налоговый кодекс вышел: все для крупного бизнеса, а маленький пусть потихоньку умирает", - заявил депутат.

А.ГРИЦЕНКО считает, что назначение В.ХОРОШКОВСКОГО председателем СБУ - "это была раздача слонов за поддержку во время избирательной кампании, это было чисто политиканское решение, это ноу-хау, которого нет на всем пространстве СНГ, чтобы олигарх - медийный магнат одновременно возглавлял спецслужбу с силовым компонентом".

По словам А.ГРИЦЕНКО, он подсчитал все, что сейчас из госбюджета нужно отдать владельцу “РосУкрЭнерго” Дмитрию ФИРТАШУ: "Это бюджет армии, СБУ, пограничники, Управления государственной охраны, милиция, внутренние войска, служба спецсвязи, все силовые структуры вместе взятые, еще не хватит приблизительно полмиллиарда гривен. Все силовые структуры нужны сдать стране сейчас. В этой группе поддержки есть и В.ХОРОШКОВСКИЙ, и (министр топлива и энергетики Юрий) БОЙКО и сам Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ".