Ровенский облсовет выразил недоверие Червонию

Ровенский областной совет выразил недоверие председателю Ровенской областной государственной администрации Василию ЧЕРВОНИЮ.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” это решение проголосовали свыше двух третей депутатов совета – 59 (всего в совет избрано 80 депутатов).

Согласно законодательству, недоверие председателю исполнительной власти области со стороны совета означает почти автоматическое его освобождение от этой должности Президентом Украины.

Сначала на сессии облсовета планировалось заслушать отчет председателя ОГА о выполнении облгосадминистрацией полномочий, делегированных советом, однако облгосадминистрация не подготовила депутатам соответствующих справочных материалов, отказываясь отчитываться о своей деятельности. Это возмутило депутатов, которые сразу же проголосовали за включение в повестку дня вопроса о недоверии председателю ОГА.

С острой критикой в адрес В.ЧЕРВОНИЯ на сессии облсовета выступили, в частности, бывшие заместители председателя ОГА - член фракции Партии регионов Юрий КИЧАТЫЙ и лидер фракции Народной партии Юрий БЛАГОДИР, председатель обкома Соцпартии Леонтий САМЧУК (в настоящее время заместитель председателя облсовета), председатель областной организации ВО “Батькивщина” Юрий ПРОКОПЧУК, председатель Ровенской городской организации НСНУ Виктор МАТЧУК (его кандидатура фигурирует в представлении Кабинета Министров Президенту на назначение председателем облгосадминистрации).

В то же время здание, где проходила сессия облсовета, пикетировали несколько сотен сторонников В.ЧЕРВОНИЯ, преимущественно активистов Украинской народной партии, которые таким образом пытались не допустить отставки губернатора, выразить с ним солидарность и повлиять на решение сессии. Впоследствии здесь же был проведен митинг, на котором В.ЧЕРВОНИЙ, его заместители и члены фракции УНП в облсовете заявили о приходе в руководство облсовета “денежных мешков” и миллионеров. Также речь шла о том, что команда нынешнего губернатора готова к оппозиционной деятельности, поэтому будет продолжать в новых условиях борьбу за национально-демократические идеалы и улучшение благосостояния людей.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что подпишет указы об увольнении председателя Киевской областной государственной администрации Евгения ЖОВТЯКА и председателя Ровенской областной государственной администрации Василия ЧЕРВОНИЯ.