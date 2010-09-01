Левочкин не видит оснований менять председателя СБУ
Глава АП - о тактике тысячи порезов
Глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЁВОЧКИН не считает достаточно весомых причин для освобождения руководителя Службы безопасности Украины Валерия ХОРОШКОВСКОГО.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на встрече с журналистами в Администрации Президента.
“Если есть вопросы в профессиональном плане к председателю СБУ, давайте о них говорить. Но я о них не слышал”, - сказал он. В то же время глава АП не видит весомым основанием обвинения в адрес В.ХОРОШКОВСКОГО только в том, что есть конфликт интересов в пребывании в должности председателя СБУ человека, чья супруга является владельцем мощного медиа-холдинга.
“Вернее, он есть, - признает С.ЛЁВОЧКИН, - но нельзя говорить лишь об этом случае, когда такой же конфликт интересов видим и видели у многих других людей, которые были у власти вчера и будут завтра”. “Нельзя ограничивать права богатого человека, нельзя записать в Конституции, что богатый человек не имеет права занимать серьезных должностей на государственной службе”, - убежден С.ЛЁВОЧКИН.
Многочисленные обвинения в СМИ в адрес В.ХОРОШКОВСКОГО С.ЛЁВОЧКИН считает применением оппонентами руководителя СБУ “тактики тысячи порезов”, когда один порез не является летальным, но в сумме они формируют нужный образ и должны стратегически решить судьбу того, против кого такая тактика применяется. В качестве одного из примеров он привел обвинение со стороны немецкого журналиста Конрада ШУЛЛЕРА в том, что героев его публикаций из Украины опрашивали сотрудники СБУ. Реально эти факты не нашли подтверждения, сказал глава АП, и назвал эти обвинения провокацией, которая должна была испортить политический фон перед визитом Президента Виктора ЯНУКОВИЧА в Германию.