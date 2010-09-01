Королевская считает, что власти проще, когда трубы гнилые

Повышение тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства происходит из-за того, что властям не хватает способностей и политической воли провести эффективную реформу ЖКХ. Об этом заявила глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ в комментарии УНИАН.

По ее мнению, проведение широкомасштабной реформы ЖКХ позволит снизить непроизводственные расходы и привлечь инвестиции в обновление устаревшей инфраструктуры. «Реформа ЖКХ должна быть направлена на модернизацию всей системы оказания жилищно-коммунальных услуг и тем самым – на повышение коэффициента полезного действия всей системы, - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ. – В результате, тарифы должны быть понижены, а структура ЖКХ будет работать самодостаточно».

Глава парламентского комитета считает, что консервация ситуации и нежелание властей обновлять систему ЖКХ, повышать качество предоставляемых услуг, толкает их на самое простое решение – затраты на поддержание устаревшей инфраструктуры переложить на плечи простых людей. «Весь наш ЖКХ построен на технологиях середины ХХ века, в то время как соседние страны перешли на использование гораздо более высокотехнологичного оборудования. Недопустимо, чтобы за нежелание властей кардинально менять устаревшую систему люди платили из своего кармана», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По мнению главы парламентского комитета, в Украине созданы все законодательные условия для начала модернизации ЖКХ. «Мы разработали и приняли Закон «О государственно-частном партнерстве», который позволяет привлекать в инфраструктурные проекты серьезные частные инвестиции. Государство и частный капитал теперь имеют инструмент, который позволяет совместно решить проблему модернизации отечественного ЖКХ и повышения качества услуг. Необходима лишь политическая воля и желание», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.