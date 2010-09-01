Левочкин объяснил философию реформ Януковича

Глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЁВОЧКИН не советует спешить «злорадствовать» по поводу падения рейтинга Партии регионов. Сам он убежден, что такого падения не наблюдается. Об этом С.ЛЁВОЧКИН сообщил на встрече с журналистами в Администрации Президента, комментируя последние данные Центра Разумкова, в соответствии с которыми рейтинг Партии регионов за полгода упал с 42% до 27,6%.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам С.ЛЁВОЧКИНА, есть “вопрос” относительно корректности формулировки опросов, в результате чего их результаты могут быть далеко не адекватными реальным общественным настроениям. Также глава АП обратил внимание на то обстоятельство, что приблизительно 6% населения после избирательной президентской гонки перестало активно интересоваться политикой, следовательно падение поддержки коснулось не только партии власти, но и других политических сил, и динамика Партии регионов на их фоне не является негативной.

С.ЛЁВОЧКИН убежден, что его правоту подтвердят, в частности, местные выборы, когда соответствующие результаты Партии регионов «будут на табло».

Вместе с тем, С.ЛЁВОЧКИН не исключает падения рейтингов партии власти в ближайшее время в результате проведения необходимых стране экономических реформ, которые априори не могут быть популярными. Прежде всего речь идет о реформе жилищно-коммунального хозяйства, где крайне необходимо установление экономически обоснованных тарифов, реформе в сельском хозяйстве. Под экономические реформы, по его словам, наработана база почти в 110 законопроектов, и такие изменения не могут пройти для миллионов людей безболезненно.

В то же время, считает С.ЛЁВОЧКИН, это падение рейтинга ПР в среднесрочной и долгосрочной перспективе обернется положительными тенденциями, поскольку люди почувствуют реальные позитивные изменения в своей жизни.

Объясняя философию президентских реформ, он заметил, что ключевыми в этом процессе являются два момента. Во-первых, поддерживать развитие свобод (“свободы в стране реально не должно становиться меньше”, сказал он), во-вторых, провести “реформу справедливости”, то есть принцип справедливости во всем должен быть приоритетным, сказал С.ЛЁВОЧКИН.